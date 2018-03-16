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Почувствуй «Блюз в голове» от Billy's Band
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Почувствуй «Блюз в голове» от Billy's Band 

ИД «Собеседник» 16 марта 2018
Фото: ИД "Собеседник"
30 и 31 марта в «Гоголь-Центре» пройдут музыкальные спектакли от Billy's Band «Блюз в голове» и «Игры в Тома Уэйтса». Мероприятия обещают быть аншлаговыми, советуем поторопиться.
Billy's Band с одинаковым успехом покоряют и многотысячную аудиторию рок-фестивалей, и взыскательных посетителей камерных клубов, но только концертами их деятельность и сфера интересов не ограничиваются: в конце весны на одной из ведущих театральных площадок страны группа представит два музыкальных спектакля.
Нашумевший «Блюз в голове» столичная публика не видела уже очень давно. Этот музыкальный перформанс во многом автобиографичен, песни группы здесь органично сочетаются с невероятно точными и остроумными рассуждениями о детстве, творчестве, родном Петербурге и взаимоотношениях с противоположным полом. «Блюз в голове» — история творческих людей, которая начинается с идиллии — они живут и репетируют в заброшенном доме и полны надежд. Но что произойдет, когда им придется столкнуться с реальностью? Как будет складываться творческая жизнь и продолжится ли она вообще? «Блюз в голове» — это всё, что вам нужно, чтобы почувствовать дух ночного Петербурга.
«Игры в Тома Уэйтса» — во многом визитная карточка группы, ведь поначалу Billy's Band снискали славу умелых подражателей великого музыканта, играя на ранних концертах его песни, а «Оторвемся по-питерски», «Где спит твое сердце?», да и «Блюз в голове» появились гораздо позже. Дальше пути бэнда и великого мистификатора разошлись, но музыкальная программа осталась и продолжила развиваться, пройдя путь от театрализованного концерта до полноценного спектакля. В «Гоголь-центре» также будет представлена специальная, существенно обновленная версия постановки.
«Мы очень ждём и готовимся к этим постановкам. Уверены, что они будут интересны не только тем, кто любит наши песни, но и театралам — это будут не концерты на театральных подмостках, а полноценные спектакли: со светом и декорациями, выстроенной драматургией, и, конечно, музыкой», — сообщают ребята.
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