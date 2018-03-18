В Пермской опере наступила весна Стравинского

Ранний Бетховен, неожиданный Стравинский, изысканный Моцарт— симфонический концерт Пермской оперы в марте станет наслаждением для меломанов и уникальным опытом для любопытствующих неофитов. Сочинения Стравинского прозвучат 25 марта в исполнении Большого симфонического оркестра Пермского театра оперы и балета. Валерий Платонов объединил в одной программе «Симфонию псалмов» для хора и оркестра и оперу-ораторию «Царь Эдип» в концертном исполнении— два произведения 1927 и 1930 годов, которые относятся к неоклассическому периоду в творчестве композитора.

Валерий Платонов, дирижер

"Стравинский в широком зрительском сознании воспринимается как автора «Весны священной» или «Жар-птицы». Но это только первый период его творчества, ранний, а Стравинский тем и интересен, что в течение всей жизни он примерял разные маски, пробовал новые стили. И Стравинский неоклассического периода не менее интересен, чем Стравинский русского периода".