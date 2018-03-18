Ещё
В Пермской опере наступила весна Стравинского
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Пермской опере наступила весна Стравинского 

Собака 14 часов назад
Фото: Собака
Ранний Бетховен, неожиданный Стравинский, изысканный Моцарт— симфонический концерт Пермской оперы в марте станет наслаждением для меломанов и уникальным опытом для любопытствующих неофитов. Сочинения Стравинского прозвучат 25 марта в исполнении Большого симфонического оркестра Пермского театра оперы и балета. Валерий Платонов объединил в одной программе «Симфонию псалмов» для хора и оркестра и оперу-ораторию «Царь Эдип» в концертном исполнении— два произведения 1927 и 1930 годов, которые относятся к неоклассическому периоду в творчестве композитора.
Валерий Платонов, дирижер
"Стравинский в широком зрительском сознании воспринимается как автора «Весны священной» или «Жар-птицы». Но это только первый период его творчества, ранний, а Стравинский тем и интересен, что в течение всей жизни он примерял разные маски, пробовал новые стили. И Стравинский неоклассического периода не менее интересен, чем Стравинский русского периода".
В концерте примут участие Большой симфонический оркестр и Сводный хор театра. Партию Эдипа исполнит артист хора musicAeterna Александр Гайнутдинов, Иокасты— солистка Пермской оперы Надежда Бабинцева.
Собака: последние новости
Макс Корж выпустил клип на песню «Малиновый закат» Вечер акустической романтики прошел в Белгороде Как Рудольф Фукс издавал «музыку на костях»: подпольные пластинки на рентгеновских снимках
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской34
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны5
Самые дикие реалити-шоу со всего мира7
Россия против Голливуда: актрисы-"двойняшки"
5 самых интересных мест в Петербурге: выбор блогера2
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение