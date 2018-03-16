Парни из пригорода Лондона и татуированные сестры из Америки. Знакомимся с музыкантами AFP-2018

Slushii

Музыка Slushii — смесь EDM, трэп-битов и дабстеповых дропов. На Alfa Future People музыкант представит альбом «Out of Light».

Krewella

Сестры Джахан и Ясмин Юсуф из Америки обрадуют поклонников электронной музыки качественным саундом. Да и просто порадуют взгляд.

Slander

Ветераны-ди-джеи и опытные продюсеры, Slander создали свой собственный жанр, получивший название «Heaven Trap» с набожным последователем.

Rudimental

Команда Rudimental образована в пригороде Лондона в 2010 году. За спиной у парней — платиновые диски и победы в престижных музыкальных премиях мира.

Alfa Future People — фестиваль электронной музыки и технологий, который проводится в Нижегородской области с 2013 года. Территория фестиваля закрытая и поделена на несколько зон: музыки, технологий, спорта, образования и так далее. Традиционно на AFP выступают самые известные музыканты, диджеи из разных стран. Количество зрителей — десятки тысяч человек.

AFP пройдет около поселка Большое Козино 10–12 августа. Продажу билетов на юбилейный пятый фестиваль открыли еще осенью прошлого года.

Вспомнить, как прошло мероприятие в 2017 году, можно, пересмотрев наши репортажи с места событий:

Дождь, музыка и резиновые сапоги. По следам Alfa Future People 2017

Прекрасные, даже по колено в грязи. Девушки фестиваля Alfa Future People