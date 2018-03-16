Диана Арбенина: «Не понимаю, как мой организм выжил…»

В это воскресенье героями новой версии программы «СОЛЬ» станут музыканты группы «Ночные Снайперы». В «СОЛИ от первого лица» Диана Арбенина расскажет, как сумела порвать с «допингами», и почему она считает свои ранние песни антимузыкой.

Новая версия главной музыкальной программы РЕН ТВ позволит Диане Арбениной стереть все границы в общении со зрителями. Уже в это воскресенье лидер «Ночных снайперов» попробует себя в роли ведущей и поговорит о самом личном. Диана расскажет, как увлечение «допингами» довело ее до самого края, и как дети вернули ее к жизни.

— Намек на кризис среднего возраста у меня был в 35, но я это связываю с огромным количеством допингов, которые я употребляла. В 35 лет я уже была разбита вообще. Я не понимаю, как мой организм выжил в этой рок-н-ролльной гонке. Я прекратила это усилием воли — я понимала, что уже физически себя истребляю. Я понимала, что край уже здесь, — призналась певица.

Диана также заявит, что «русский рок действительно загнулся», а также раскритикует собственное раннее творчество — и даже назовет его «антимузыкой»:

— Если я сейчас слышу какую-нибудь песню из первых альбомов, я ее сразу выключаю — я не могу это слушать вообще. Для меня это не музыка, а антимузыка.

В студии программы «СОЛЬ» «Ночные Снайперы» исполнят 12 песен: «Цой», «История», «Наотмашь», «Катастрофически», «Разбуди меня», «Инстаграм», «Грустные люди», «Этонемне», «Помолчим», «Звучи», «31-я весна», «Морячок», «Очень хотела».

Смотрите «СОЛЬ от первого лица» с группой «Ночные Снайперы» — в воскресенье, 18 марта, в 00:00 на РЕН ТВ.