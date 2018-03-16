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Леди Гага запишет альбом песен Элтона Джона
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Леди Гага запишет альбом песен Элтона Джона 

Рамблер 16 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Песни Элтона Джона перепоют кантри-музыканты, рок— и поп-исполнители, сообщает издание Rolling Stone.
Британский певец намеревается объявить о прекращении гастрольной деятельности, завершив мировое турне. У звезды в последнее время часто возникают проблемы со здоровьем.
Известные мировые музыканты решили поддержать легендарного исполнителя и записать два диска кавер-версий его хитов.
Пластинка, носящая название «Revamp», объединит усилия поп— и рок-исполнителей, а альбом «Restoration» запишут кантри-певцы.
Элтон Джон таким вниманием польщен и отмечает, что "всегда огромный комплимент, когда ваша песня нравится артистам настолько, что они тратят время и усилия на ее переработку", — отмечает издание Rolling Stone.
Всего на двойном альбоме будет представлено 60 песен, в подготовке пластинок примут участие Леди Гага, The Killers, Деми Ловато, Эд Ширан, Пинк, Coldplay и другие исполнители.
Выпуск дисков ожидается 6 апреля.
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