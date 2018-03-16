Леди Гага запишет альбом песен Элтона Джона

Песни Элтона Джона перепоют кантри-музыканты, рок— и поп-исполнители, сообщает издание Rolling Stone.

Британский певец намеревается объявить о прекращении гастрольной деятельности, завершив мировое турне. У звезды в последнее время часто возникают проблемы со здоровьем.

Известные мировые музыканты решили поддержать легендарного исполнителя и записать два диска кавер-версий его хитов.

Пластинка, носящая название «Revamp», объединит усилия поп— и рок-исполнителей, а альбом «Restoration» запишут кантри-певцы.

Элтон Джон таким вниманием польщен и отмечает, что "всегда огромный комплимент, когда ваша песня нравится артистам настолько, что они тратят время и усилия на ее переработку", — отмечает издание Rolling Stone.

Выпуск дисков ожидается 6 апреля.