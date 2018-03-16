Музыканты группы «Пикник» попали в ДТП по дороге в Рязань

Концерт популярной рок-группы «Пикник», который должен был состояться в пятницу в Рязане, отменен. Об этом сообщает Рязанская областная филармония.

Как сообщается, 16 марта музыкальный коллектив Эдмунда Шклярского должна была представить в городе новую программу под названием «Искры и канкан». Однако по дороге из Москвы в Рязань группа попала в автоаварию. Подробности пока не известны

В филармонии рассказали, что поклонники в течение недели могут вернуть приобретенные на концерт билеты.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM