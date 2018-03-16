Roxette выступит в Москве без солистки

1 ноября не сцене Crocus City Hall состоится большой концерт шведской группы Roxette. Правда, приедет коллектив в столицу в неполном составе.

Солистка группы Мари Фредриксон из-за проблем со здоровьем была вынуждена отказаться от участия в юбилейном туре, поэтому на сцене за двоих будет работать ее "напарник" и автор песен Пер Гессле.

Пер объясняет, что перед коллективом стоял выбор: либо отменять гастроли совсем, либо выступать в "усеченном" составе. В итоге выбрали второй вариант.

Гессле сказал, что будет исполнять лишь некоторые песни Roxette и не собирается заменять солистку, подчеркивая, что Мари незаменима. Пер собирается дать возможность поклонникам группы услышать классические хиты группы в новом звуке, а также намеревается исполнить редко звучавшие на концертах композиции.

Билеты поступят в продажу 19 марта.