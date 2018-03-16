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Roxette выступит в Москве без солистки
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Roxette выступит в Москве без солистки 

Рамблер 20 часов назад
Фото: globallookpress.com
1 ноября не сцене Crocus City Hall состоится большой концерт шведской группы Roxette. Правда, приедет коллектив в столицу в неполном составе.
Солистка группы Мари Фредриксон из-за проблем со здоровьем была вынуждена отказаться от участия в юбилейном туре, поэтому на сцене за двоих будет работать ее "напарник" и автор песен Пер Гессле.
Пер объясняет, что перед коллективом стоял выбор: либо отменять гастроли совсем, либо выступать в "усеченном" составе. В итоге выбрали второй вариант.
Гессле сказал, что будет исполнять лишь некоторые песни Roxette и не собирается заменять солистку, подчеркивая, что Мари незаменима. Пер собирается дать возможность поклонникам группы услышать классические хиты группы в новом звуке, а также намеревается исполнить редко звучавшие на концертах композиции.
Билеты поступят в продажу 19 марта.
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