Снуп Догг выпустил двойной альбом Bible of Love

Рэпер Снуп Догг выпустил 16-й студийный альбом Bible of Love, в который вошли 32 песни. Заглавная тема альбома — миролюбие и семейные ценности. Пластинка неслучайно называется «Библией любви»: Снуп Догг цитирует Ветхий Завет и воспевает славу Бога. «Дьявол появится, но мы будем продолжать заниматься божьей работой», — зачитывает рэпер в одном из треков.

(function () { VK.Widgets.Playlist ("vk_playlist_-2000553140_2553140", -2000553140, 2553140, 'f2553027d8624f61f2'); } ());

Альбом Bible of Love уже доступен для прослушивания в «ВКонтакте», Apple Music и «Яндекс. Музыке».

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