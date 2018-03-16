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Снуп Догг выпустил двойной альбом Bible of Love
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Снуп Догг выпустил двойной альбом Bible of Love 

Собака 16 марта 2018
Фото: Собака
Рэпер Снуп Догг выпустил 16-й студийный альбом Bible of Love, в который вошли 32 песни. Заглавная тема альбома — миролюбие и семейные ценности. Пластинка неслучайно называется «Библией любви»: Снуп Догг цитирует Ветхий Завет и воспевает славу Бога. «Дьявол появится, но мы будем продолжать заниматься божьей работой», — зачитывает рэпер в одном из треков.
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В записи участвовали госпел-исполнители, а также певица Фейт Эванс, музыкант Чарли Уилсон и соул-дива Патти ЛаБелль.
Альбом Bible of Love уже доступен для прослушивания в «ВКонтакте», Apple Music и «Яндекс. Музыке».
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