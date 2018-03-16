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Ретротанцами отметили 8 Марта в Лианозовском парке
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Ретротанцами отметили 8 Марта в Лианозовском парке 

Управа района Лианозово 16 марта 2018
Фото: Управа района Лианозово
Ретродискотека прошла в Лианозовском парке накануне Международного женского дня. Как сообщили в пресс-службе, за музыку вновь отвечал DJ Василий Алимов, который уже знаком посетителям парка на Угличской своими пятничными сетами.
— В этот день всех желающих ждали ретротанцы, любимая музыка, отличное настроение, теплая компания и возможность завести новых друзей. Посетительницы парка зарядились положительными эмоциями, — уточнили в пресс-службе парка.
Напомним, Лианозовский парк расположен по адресу: ул. Угличская, д. 13. (то)
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