Ретротанцами отметили 8 Марта в Лианозовском парке

Ретродискотека прошла в Лианозовском парке накануне Международного женского дня. Как сообщили в пресс-службе, за музыку вновь отвечал DJ Василий Алимов, который уже знаком посетителям парка на Угличской своими пятничными сетами.

— В этот день всех желающих ждали ретротанцы, любимая музыка, отличное настроение, теплая компания и возможность завести новых друзей. Посетительницы парка зарядились положительными эмоциями, — уточнили в пресс-службе парка.

Напомним, Лианозовский парк расположен по адресу: ул. Угличская, д. 13. (то)