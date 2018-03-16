«Би-2» выступили с «Дебютом»

Музыканты представили свой новый клип на песню "Дебют".

Кавер на композицию группы "Мегаполис" Лева и Шура записали вместе с Олегом Нестеровым для своего альбома "Горизонт событий". Теперь же на нее готов и клип.

Режиссером и оператором черно-белого видео, рассказывающего нежную историю любви, стала Татьяна Иванова , известный эротико-драматический фотограф.

По словам Шуры, "Дебют" — одна из его любимых песен группы "Мегаполис". Музыкант отмечает, что был крайне рад, когда Олег Нестеров поддержал идею придать композиции несколько иное звучание и новую энергию.