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«Би-2» выступили с «Дебютом»
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«Би-2» выступили с «Дебютом» 

Рамблер 16 марта 2018
Музыканты представили свой новый клип на песню "Дебют".
Кавер на композицию группы "Мегаполис" Лева и Шура записали вместе с Олегом Нестеровым для своего альбома "Горизонт событий". Теперь же на нее готов и клип.
Режиссером и оператором черно-белого видео, рассказывающего нежную историю любви, стала Татьяна Иванова, известный эротико-драматический фотограф.
По словам Шуры, "Дебют" — одна из его любимых песен группы "Мегаполис". Музыкант отмечает, что был крайне рад, когда Олег Нестеров поддержал идею придать композиции несколько иное звучание и новую энергию.
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