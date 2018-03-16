Все Зины — на супершоу «ВЫСОЦКИЙ 80! Я ЖИВ»

В год 80-летия Владимира Высоцкого можно отметить еще одну, не такую круглую дату: 45 лет первому исполнению одной из самых смешных и любимых песен барда «Диалог у телевизора».

Муж и жена, сидя на диване, смотрят передачу после трудового дня, фонтанируя остротами и афоризмами. Многие фразы, вроде «Где деньги, Зин?» или «Гляди, дождешься у меня» ушли в народ.

А ведь Зинаида — это прекрасное имя, которое носили и носят замечательные, талантливые женщины.

Кстати, в переводе с греческого оно означает «Рожденная Зевсом».

Его носили знаменитая художница Зинаида Серебрякова , поэтесса Зинаида Гиппиус и многие другие. И хотя одно время имя было подзабыто, в последние годы оно снова стало популярным.

Организаторы юбилейного супершоу «ВЫСОЦКИЙ 80! Я ЖИВ» решили поступить так, как наверняка поступил бы сам бард: пригласить 25 апреля в ГЦКЗ «Россия» всех Зин, Зиночек и Зинаид бесплатно.

Чтобы воспользоваться приглашением, предлагаем всем обладательницам этого прекрасного имени смело обращаться к организаторам мероприятия: ps@bureau1.ru.