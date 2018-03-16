AVIZZO — цирковое представление в Вегас Сити Холле

Все цирковое сообщество России на ушах ― в Вегас Сити Холле начался показ представления «AVIZZO», где объединились лучшие артисты страны и мира. Это единственный шанс увидеть тех, кто редко выступает в России, вместе на одной сцене!

Даже если снять в одном фильме всех обладателей «Оскара», так круто может не получиться. В «AVIZZO» нет отвлекающих танцев, песен или заигрываний со зрителями, это классическое цирковое представление без животных в современной обертке ― с потрясающим светом, мэппингом и живым оркестром. Кстати, оркестр тут у всех на виду: для музыкантов сделали платформу на высоте пяти метров над сценой.

Все представление выдержано в ретро-стилистике ― от подачи до ярких костюмов. Конферансье ― усатый шпрехшталмейстер ― после номеров и реприз строго объявляет награды, полученные артистами в разных точках мира за свой талант.

Например, жонглеры — цирковая династия Тесленко, младшему из которых 14 лет, ― четырехкратные рекордсмены в своем жанре по признанию Международной ассоциации жонглеров. Их новаторство и сложность трюков были отмечены «золотом» на Дельфийских играх, а сами артисты работали с двумя лучшими варьете Германии («Tiger Palast» и «Wintergarden Varaite») и с канадским цирком Cirque Du Soleil.

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Но впечатляют не послужные списки, а сами трюки: воздушные гимнасты работают без страховки, акробаты на батуте подлетают на высоту до восьми метров, акробаты на подкидных досках крутят сальто на ходулях!

В представлении принимают участие восемь трупп, а также Семен Шустер ака «Хоуш-ма-Хоуш» ― мультяшный колдун и клоун, резидент парижского кабаре. Он говорит на своем тарабарском, странном языке, который быстро становится понятным и родным. И когда в финале он говорит «Чао!», отпускать артистов «AVIZZO» совсем не хочется.