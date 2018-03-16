Нани Брегвадзе: Я хочу подарить зрителям всю свою любовь

28 марта в Крокус Сити Холле состоится юбилейный концерт легенды советской эстрады Нани Брегвадзе . Накануне выступления Sobesednik.ru встретился со звездой.

— Нани Георгиевна, поводом для нашей встречи стал ваш большой сольный сольный концерт в Москве, который пройдет в Крокус Сити Холле 28 марта. Вы не так часто выступаете у нас, как хотелось бы. Почему?

— Больших «афишных» концертов в Москве у меня не было давно, хотя выступаю я постоянно в разных городах России. Думаю, сейчас пришло время это сделать. Я хочу показать все, что я сделала за всю свою жизнь. И отдать дань своим зрителям. Конечно, я очень волнуюсь, переживаю, как все пройдет. Во всяком случае это будет очень искренний концерт и с большим уважением к публике, как всегда. Я хочу подарить своим зрителям все хорошее, что есть у меня внутри, всю свою любовь.

Нино Катамадзе… — Вместе с вами на сцену выйдут горячо любимые в России грузинские артисты, например Валерий Меладзе

— Валера замечательный человек, добрый, добрый, добрейший человек и очень порядочный. Он большой профессионал и тоже очень любит свою публику. Я счастлива, что мы соприкоснулись в жизни, у нас очень уважительное отношение друг к другу. Нино Катамадзе — это явление. Она очень самобытная и такая талантливая девочка, я ее обожаю и очень уважаю.

— Как приятно слышать, когда артисты так говорят друг о друге…

— Я никогда ни о ком плохо не говорю, зачем? Даже врагу своему нельзя говорить плохие вещи, нельзя унижать себя этим. А хорошим людям, наоборот, нужно постоянно говорить только хорошее.

— Недавно из жизни ушла российская певица Людмила Сенчина . Вы были знакомы с ней?

— Так мне ее жалко! Она все-таки молодая была. Замечательная была девочка. Я ее очень хорошо знала, мы часто встречались в Петербурге. Она всегда улыбалась и всегда была в хорошем настроении. Людмила очень любила жизнь. Никто не знает, может быть, на небесах лучше. Но когда ты живой человек, все-таки хочется жить.

— В какой стране сегодня вы проводите больше всего времени? Ведь ваша дочь живет в Грузии, внук — в Москве, а внучка учится в США.

— Большую часть времени живу в Грузии. Из страны выезжаю, когда зовут на концерты.

— Нани Георгиевна, а почему до сих пор вы не открыли свою школу музыкальную или вокальную?

— Знаете, как-то не получилось. А я не очень активный человек в этом плане. Если сразу не получается, то я дальше не иду. В принципе, очень обидно, конечно. Ну, посмотрим! Самое главное, что в моем возрасте у меня еще какие-то планы есть! (смеется). Не дай Бог, чтобы я перестала смотреть вперед. Никогда не поздно делать что-то хорошее.

— Расскажите о своей работе с Николозом Рачвели. Что он привнес в вашу музыку? Он ведь не только дирижер, но и композитор. Исполняете ли вы его авторские вещи?

— Он с малых лет очень выделялся. Николоз большой музыкант, необыкновенный. С ним выступать — одно удовольствие. Он направляет меня и играет мои песни так, как будто это совершенно новые композиции. Николоз сделал из «Снегопада» совершенно другое произведение. Без него в больших концертах я не выступлю никогда. Когда он дирижирует или аккомпанирует мне — я не боюсь.

— Нани, есть ли ситуация или поступок в вашей жизни, о котором вы сожалеете?

— В принципе, ни о чем не надо жалеть. Все к лучшему. Это мой девиз.