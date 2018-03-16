В Щукине пройдет концерт экспериментальной музыки 

В галерее «Граунд Ходынка», которая находится в Щукине, 23 марта состоится концерт экспериментальной музыки.
— Музыканты проведут эксперименты с объемом, количеством и концентрацией звукового материала. Сергей Филатов будет работать с элементами огня, воздуха и воды, авторскими звуковыми объектами, а Дмитрий Шубин будет отвечать за препарированный рояль и гранулярный синтез, — сообщили в пресс-службе галереи.
Начало в 19.00. Входной билет — 500 руб. Возрастное ограничение: 12+. Адрес галереи: ул. Ирины Левченко, дом 2. (вт)