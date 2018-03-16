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Хор «Нижний Новгород» выступит с петербургским композитором Сергеем Плешаком
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Хор «Нижний Новгород» выступит с петербургским композитором Сергеем Плешаком 

Newsroom24 16 марта 2018
Фото: Newsroom24
Хор «Нижний Новгород» выступит с петербургским композитором, сообщает пресс-служба хорового коллектива.
Как отмечается в сообщении, камерный хор «Нижний Новгород» продолжает знакомство нижегородской публики с композиторами северной столицы. В марте впервые в гостях у коллектива — Сергей Плешак.
Песни Сергея Плешака, который является преподавателем Петербургской консерватории, отмечались дипломами разных конкурсов, в частности, конкурса им. Андрея Петрова; автор регулярно исполняется в России и за рубежом. Его композиция Quid est veritas? звучала на Всемирных хоровых играх 2002 года и принесла золотую медаль ее исполнителю — шведскому вокальному ансамблю. Прозвучит она и в нижегородском концерте в авторской версии для камерного хора. Среди участников события три детских хора, женская группа молодежного хора «Возрождение» под управлением Сергея Смирнова, а также камерный хор «Нижний Новгород», который представит премьеру шести новых композиций маэстро, специально подготовленных для нижегородского вечера.
Сообщается также, что 17 марта Сергей Плешак проведет творческую встречу в хоровом колледже им. Льва Сивухина, на которую приглашаются все желающие. Начало встречи в 13:00.
Концерт состоится 18 марта на сцене старого актового зала ННГУ (ул. Большая Покровская, 37). Начало в 17:00.
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