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Музыкальные вечера и спектакль состоятся в музее-заповеднике «Коломенское»
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Музыкальные вечера и спектакль состоятся в музее-заповеднике «Коломенское» 

Управа района Нагатинский затон 16 марта 2018
Фото: Нагатинский затон
Музыкальные концерты и спектакль пройдут в «Коломенском» в выходные, 17 и 18 марта.
Так, для посетителей музея-заповедника 17 марта пройдет спектакль «Одна интересная вещь». Актеры театра «Багаж» представят постановку по произведению Константина Паустовского «Корзина с еловыми шишками».
В воскресенье, 18 марта в музее пройдут сразу два концерта: музыкальный вечер из цикла «Камерные вечера в Коломенском» и концерт «Музыкальная гостиная». На мероприятиях выступят известные музыканты, призеры и лауреаты Международных конкурсов.
С подробной информацией о концертах можно ознакомиться на официальном сайте МГОМЗ
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