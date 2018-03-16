Музыкальные вечера и спектакль состоятся в музее-заповеднике «Коломенское»

Музыкальные концерты и спектакль пройдут в «Коломенском» в выходные, 17 и 18 марта.

Так, для посетителей музея-заповедника 17 марта пройдет спектакль «Одна интересная вещь». Актеры театра «Багаж» представят постановку по произведению Константина Паустовского «Корзина с еловыми шишками».

В воскресенье, 18 марта в музее пройдут сразу два концерта: музыкальный вечер из цикла «Камерные вечера в Коломенском» и концерт «Музыкальная гостиная». На мероприятиях выступят известные музыканты, призеры и лауреаты Международных конкурсов.

С подробной информацией о концертах можно ознакомиться на официальном сайте МГОМЗ