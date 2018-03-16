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Модель Кендалл Дженнер пожелала изучить свою вагину
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Модель Кендалл Дженнер пожелала изучить свою вагину 

Lenta.ru 16 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Рэпер Lil Dicky выпустил клип на песню Freaky Friday, в создании которого приняли участие певец Крис Браун и модель Кендалл Дженнер. Музыкальное видео опубликовано на YouTube-канале исполнителя.
По сюжету клипа, Браун и Lil Dicky меняются телами, чему несказанно рад последний. Он поет о том, как хороша жизнь рэп-знаменитости с «пенисом мечты». После этого он оказывается в телах музыканта Эда Ширана, диджея Khaled и модели Кендалл Дженнер. 22-летняя американка спела о том, что у нее есть вагина, и она собирается ее исследовать. Участие в записи Freaky Friday стало дебютом Дженнер в музыкальной индустрии.
Многие интернет-пользователи встретили появление модели в музыкальном клипе с иронией. «Кендалл совсем недавно призналась в гетеросексуальности, обнаружила, что у нее есть вагина и что она может петь? По-настоящему храбрая женщина», — написала @chalametstyIes.
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