IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича пройдет в Москве 

За пять фестивальных дней в Большом зале консерватории выступят крупнейшие музыкальные коллективы Европы и России, восходящие звезды и мэтры классического исполнительства, пройдут вечера музыки венских и русских классиков, монопрограммы произведений И. С. Баха и Прокофьева, а завершится фестиваль российской премьерой мультимедийного представления на сцене Государственного Кремлевского дворца.
Международный фестиваль Мстислава Ростроповича был учрежден Фондом культурных и гуманитарных программ М. Л. Ростроповича при поддержке Департамента культуры города Москвы в 2010 году в память о легендарном виолончелисте, дирижере и гражданине, чья творческая и общественная деятельность не имела границ. Художественный уровень, достойный личности Маэстро, поставил Фестиваль в ряд главных музыкальных событий мира. «На его концертах должны звучать произведения высочайшего уровня и в самом лучшем исполнении», — так определяет концепцию создатель и художественный руководитель Фестиваля Ольга Ростропович.
За восемь лет на Международном фестивале Мстислава Ростроповича выступили 32 оркестра, 93 солиста, 12 хоровых коллективов, 33 дирижера. Лондонский филармонический оркестр и English Chamber Orchestra, Оркестр де Пари и Филармонический оркестр радио Франции, Оркестр академии Санта Чечилия и Magio Musicale Fiorentino, дирижеры Зубин Мета, Марис Янсонс, Кристоф Эшенбах, Мюнг-Вун Чунг, Антонио Паппано, Юрий Темирканов, Владимир Юровский, солисты Рамон Варгас, Маттиас Герне, Гидон Кремер, Николай Цнайдер, Максим Венгеров, Денис Мацуев, Рудольф Бухбиндер, Люка Дебарг, Юджа Вонг, Энрико Диндо, Трулс Морк, Алиса Вайлерштайн — вот немногие имена, украшавшие фестивальную афишу в предшествующие годы. Концерты Фестиваля посетили более 80 тысяч слушателей.
По традиции Фестиваль откроется 27 марта — в день рождения Мстислава Ростроповича. В программе прозвучат произведения С. С. Прокофьева, в том числе и Симфония-концерт для виолончели с оркестром, посвященная великому исполнителю и близкому другу композитора. Симфонию №7 и сюиту «Любовь к трем апельсинам» исполнит один из ведущих европейских коллективов с почти столетней историей Симфонический оркестр Берлинского радио под управлением датского дирижера Томаса Сондергаарда, активно сотрудничающего с лучшими музыкантами и звукозаписывающими компаниями Европы и Америки. Сольную партию виолончели в Симфонии-концерте e-moll исполнит лауреат многочисленных премий и конкурсов Пабло Феррандес (Испания), который к 26 годам уже имеет за плечами выступления на главных концертных площадках мира и сотрудничество с такими мастерами, как Зубин Мета, Адам Фишер, Юрий Темирканов. Играть Пабло Феррандес будет на уникальном инструменте — виолончели Антонио Страдивари «Лорд Эйлсфорд» 1696 года.
29 марта Симфонии №10 и №29, а также Серенаду G-dur В. А. Моцарта исполнит Камерный оркестр «Вена-Берлин», в составе которого играют только солисты двух ведущих симфонических оркестров мира — Венского и Берлинского. За дирижерский пульт поднимется Райнер Хонек — выдающийся австрийский интерпретатор, выступавший с Филармоническим оркестром Нагои, Симфоническим оркестром Мальме, Филармоническим оркестром Ниццы, Симфоническим оркестром Мариинского театра и многими другими.
В Концерте №1 C-dur Й. Гайдна российская публика услышит одного из ведущих виолончелистов современности Готье Капюсона (Франция) — лауреата многочисленных международных конкурсов, обладателя престижных премий, в том числе Victoires de la Musique, Echo Klassik и премии Фонда Борлетти-Бюитони. Музыкант сотрудничает с такими дирижерами, как Густаво Дудамель, Шарль Дютуа, Кристоф Эшенбах, Андрис Нелсонс и многими другими. В последние сезоны играл с Берлинским филармоническим оркестром, лейпцигским Гевандхаус-оркестром, симфоническими оркестрами Лондона, Сиднея, Бостона и Сан-Франциско, а также многими другими прославленными коллективами Европы и Америки. Готье Капюсон играет на виолончели работы Маттео Гоффриллера (1701) и является эксклюзивным артистом компании Erato (Warner Classics).
1 апреля в концерте русской музыки один из лучших коллективов нашей страны Российский национальный оркестр, снискавший за четверть века существования признание критиков и любовь публики всего мира, исполнит Увертюру-фантазию П. И. Чайковского «Ромео и Джульетта» и Симфоническую сюиту «Шехеразада» Н. А. Римского-Корсакова. Создатель и художественный руководитель РНО Михаил Плетнев в этот вечер уступит место за дирижерским пультом именитому итальянскому маэстро Пьеру Карло Орицио и исполнит партию фортепиано в Концерте fis-moll А. Н. Скрябина.
2 апреля московская публика услышит одно из самых грандиозных и глубоких произведений И. С. Баха «Страсти по Матфею» в интерпретации немецких музыкантов. Под управлением Эноха цу Гуттенберга соединятся три выдающихся коллектива: Оркестр KlangVerwaltung, Хор KlangVerwaltung и Мюнхенский хор мальчиков. На сольные партии приглашена блистательная плеяда европейских вокалистов: Сибилла Рубенс, Ингеборг Данц, Даниэль Йоханнсен, Мауро Петер, Самуэль Хассельхорн и Томас Ласке.
3 апреля в заключительном концерте IX Международного фестиваля Мстислава Ростроповича на сцене Государственного Кремлевского дворца впервые в России будет показано мультимедийное представление, созданное Дворцом искусств королевы Софии в Валенсии и Римским оперным театром в Термах Каракаллы. Вдохновением для режиссера Карлуса Падриссы (Испания) и видеорежиссера Эммануэля Карлье (Франция) стала написанная столетие назад музыка Римской трилогии О. Респиги, которую в этот вечер исполнит Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского под управлением дирижера Антонио Мендеса из Испании.