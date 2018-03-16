IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича пройдет в Москве

За пять фестивальных дней в Большом зале консерватории выступят крупнейшие музыкальные коллективы Европы и России, восходящие звезды и мэтры классического исполнительства, пройдут вечера музыки венских и русских классиков, монопрограммы произведений И. С. Баха и Прокофьева, а завершится фестиваль российской премьерой мультимедийного представления на сцене Государственного Кремлевского дворца.

Международный фестиваль Мстислава Ростроповича был учрежден Фондом культурных и гуманитарных программ М. Л. Ростроповича при поддержке Департамента культуры города Москвы в 2010 году в память о легендарном виолончелисте, дирижере и гражданине, чья творческая и общественная деятельность не имела границ. Художественный уровень, достойный личности Маэстро, поставил Фестиваль в ряд главных музыкальных событий мира. «На его концертах должны звучать произведения высочайшего уровня и в самом лучшем исполнении», — так определяет концепцию создатель и художественный руководитель Фестиваля Ольга Ростропович

По традиции Фестиваль откроется 27 марта — в день рождения Мстислава Ростроповича. В программе прозвучат произведения С. С. Прокофьева, в том числе и Симфония-концерт для виолончели с оркестром, посвященная великому исполнителю и близкому другу композитора. Симфонию №7 и сюиту «Любовь к трем апельсинам» исполнит один из ведущих европейских коллективов с почти столетней историей Симфонический оркестр Берлинского радио под управлением датского дирижера Томаса Сондергаарда, активно сотрудничающего с лучшими музыкантами и звукозаписывающими компаниями Европы и Америки. Сольную партию виолончели в Симфонии-концерте e-moll исполнит лауреат многочисленных премий и конкурсов Пабло Феррандес (Испания), который к 26 годам уже имеет за плечами выступления на главных концертных площадках мира и сотрудничество с такими мастерами, как Зубин Мета, Адам Фишер , Юрий Темирканов. Играть Пабло Феррандес будет на уникальном инструменте — виолончели Антонио Страдивари «Лорд Эйлсфорд» 1696 года.

29 марта Симфонии №10 и №29, а также Серенаду G-dur В. А. Моцарта исполнит Камерный оркестр «Вена-Берлин», в составе которого играют только солисты двух ведущих симфонических оркестров мира — Венского и Берлинского. За дирижерский пульт поднимется Райнер Хонек — выдающийся австрийский интерпретатор, выступавший с Филармоническим оркестром Нагои, Симфоническим оркестром Мальме, Филармоническим оркестром Ниццы, Симфоническим оркестром Мариинского театра и многими другими.

В Концерте №1 C-dur Й. Гайдна российская публика услышит одного из ведущих виолончелистов современности Готье Капюсона (Франция) — лауреата многочисленных международных конкурсов, обладателя престижных премий, в том числе Victoires de la Musique, Echo Klassik и премии Фонда Борлетти-Бюитони. Музыкант сотрудничает с такими дирижерами, как Густаво Дудамель , Шарль Дютуа, Кристоф Эшенбах, Андрис Нелсонс и многими другими. В последние сезоны играл с Берлинским филармоническим оркестром, лейпцигским Гевандхаус-оркестром, симфоническими оркестрами Лондона, Сиднея, Бостона и Сан-Франциско, а также многими другими прославленными коллективами Европы и Америки. Готье Капюсон играет на виолончели работы Маттео Гоффриллера (1701) и является эксклюзивным артистом компании Erato (Warner Classics).

1 апреля в концерте русской музыки один из лучших коллективов нашей страны Российский национальный оркестр, снискавший за четверть века существования признание критиков и любовь публики всего мира, исполнит Увертюру-фантазию П. И. Чайковского «Ромео и Джульетта» и Симфоническую сюиту «Шехеразада» Н. А. Римского-Корсакова. Создатель и художественный руководитель РНО Михаил Плетнев в этот вечер уступит место за дирижерским пультом именитому итальянскому маэстро Пьеру Карло Орицио и исполнит партию фортепиано в Концерте fis-moll А. Н. Скрябина.

2 апреля московская публика услышит одно из самых грандиозных и глубоких произведений И. С. Баха «Страсти по Матфею» в интерпретации немецких музыкантов. Под управлением Эноха цу Гуттенберга соединятся три выдающихся коллектива: Оркестр KlangVerwaltung, Хор KlangVerwaltung и Мюнхенский хор мальчиков. На сольные партии приглашена блистательная плеяда европейских вокалистов: Сибилла Рубенс, Ингеборг Данц, Даниэль Йоханнсен, Мауро Петер, Самуэль Хассельхорн и Томас Ласке.

3 апреля в заключительном концерте IX Международного фестиваля Мстислава Ростроповича на сцене Государственного Кремлевского дворца впервые в России будет показано мультимедийное представление, созданное Дворцом искусств королевы Софии в Валенсии и Римским оперным театром в Термах Каракаллы. Вдохновением для режиссера Карлуса Падриссы (Испания) и видеорежиссера Эммануэля Карлье (Франция) стала написанная столетие назад музыка Римской трилогии О. Респиги, которую в этот вечер исполнит Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского под управлением дирижера Антонио Мендеса из Испании.