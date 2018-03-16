Концерт классической музыки прошел в детском саду на улице Пестеля

Концерт классической музыки в исполнении педагогов детской музыкальной школы имени Гречанинова прошел в дошкольном отделении № 2 школы № 1554 района Отрадное. Об этом сообщили в администрации учреждения.

-Основной целью нашего концерта было знакомство дошкольников с прекрасными музыкальными произведениями, воспитание любви и интереса к музыке, — рассказали в администрации музыкальной школы.

В программе прозвучали произведения Гречанинова, Мусоргского, Чайковского, Кабалевского, Хренникова, Моцарта, Баха и других композиторов. (ип)