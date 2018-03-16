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На 43-м году жизни умер барабанщик группы «Курара»
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На 43-м году жизни умер барабанщик группы «Курара» 

e1.ru 16 марта 2018
Фото: e1.ru
Скончался барабанщик группы «Курара» Максим Никитин. Музыканта не стало на следующий день после его дня рождения — 12 марта ему исполнилось 42 года. Никитин играл в группе «Шаманны», так «Курара» называлась до этого.
— Когда в группу пришёл Макс, а затем Коля Рудов, мы были все очень близкими друзьями, группа очень сильно выросла за тот период, пока мы были вместе, — рассказал Е1.RU гитарист «Курары» Юрий Облеухов. — Первый альбом «Курары» — это и есть тот материал, который мы вчетвером придумали. И в записи использовались барабанные партии, которые придумал Макс.
По словам Облеухова, Никитин, как и многие творческие люди, был неуверенным, полным сомнений. Максим Никитин пришёл в группу в 2002 году, а ушёл в 2004-м.
— Человек он был непростой, играл в большом количестве групп и до нас, и после нас и отовсюду уходил, в том числе играл в другом оркестре, — рассказал Юрий Облеухов. — Могу сказать только, что это был хороший человек, он был не злой, хороший, он мой друг. Всем известна моя татуировка на руке, и у него была точно такая же, только с другой стороны руки, мы очень дружили в то время.
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