Всемирно известные музыканты выступят на XIII Московском международном фестивале «Виртуозы гитары»

С 20 по 24 марта в Концертном зале имени П. И. Чайковского музыканты исполнят произведения классических и современных композиторов, проведут мастер-классы и прочитают лекции.

«Мы продолжаем традицию мировых премьер: я исполню концерт российского композитора Александра Чайковского для гитары с оркестром, созданный специально для фестиваля, — рассказывает арт-директор «Виртуозов гитары» Артём Дервоед . — Вслед за знаменитыми композиторами, не игравшими на гитаре (например, Родриго , Бриттен или Уолтон), Александр Чайковский создаёт новый репертуар для нашего прекрасного инструмента. Этот вклад в настоящее и будущее гитары невозможно переоценить». На открытии фестиваля впервые в его истории знаменитый концерт «Аранхуэс» Хоакина Родриго сыграет женщина — южнокорейская гитаристка Кью-хи Пак. Дебютант фестиваля, мексиканец Пабло Гарибай, исполнит «Южный» концерт для гитары с оркестром Мануэля Понсе в сопровождении Госоркестра России имени Е. Ф. Светланова под управлением дирижёра Дамиана Иорио (Италия/Великобритания).

Впервые на фестивале прозвучит барочная гитара. Знаменитый гитарист Шавьер Диас-Латорре и перкуссионист Педро Эстеван (Испания) представят московской публике программу «Испанские придворные песни и танцы». Уникальным событием для российского слушателя станет выступление «Европейского гитарного квартета» в составе: Зоран Дукич (Хорватия), Павел Штайдл (Чехия), Томас Феллоу и Ринтко Диркс (Германия). Аудитория сможет оценить сочетание звучания классической и акустической гитар, а также репертуар от Сергея Прокофьева до Джими Хендрикса.

Специальным гостем заключительного гала-концерта фестиваля станет всемирно известный скрипач, дирижёр и автор транскрипций Дмитрий Ситковецкий (Великобритания/США). По традиции, на гала-концерте публика услышит сольные и ансамблевые выступления гитаристов. Гостями гала-концерта станут Ксения Дежнева (сопрано, Россия) и дебютант фестиваля Марк Топчий (гитара, Украина), победитель 50-го международного конкурса «Микеле Питталуга» (Алессандрия, Италия).

Отличие XIII фестиваля от предыдущих — серия бесплатных мастер-классов, где виртуозы гитары встретятся со студентами и педагогами лучших музыкальных институтов России. Впервые на московской площадке пройдут мастер-классы по барочной гитаре, которые проведёт Шавьер Диас-Латорре (Испания). Московская филармония организует прямые онлайн-трансляции фестиваля на сайте meloman.ru, доступные поклонникам гитарной музыки в любой точке мира.

«Виртуозы гитары» — ярчайшее мировое событие в сфере классической гитары, главный фестиваль академической гитарной музыки в России. За 12 лет в нём приняли участие более 45 знаменитых гитаристов, а также молодые музыканты из более чем 20 стран мира, включая Россию, США, Японию, Германию, Францию, Италию, Великобританию, Австрию, Кубу, Бразилию и другие.

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