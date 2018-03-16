Оперу «Греческие пассионы» впервые покажут в России

В пятницу, 16 марта, в Чешском доме в Москве состоялась презентация проекта «Греческие пассионы. Первая постановка в России».

Всемирно известная опера композитора Богуслава Мартину впервые будет показана в нашей стране. Спектакли пройдут с 19 по 22 апреля в Екатеринбургском театре оперы и балета. Проект реализуется при поддержке Посольства Чешской Республики, Культурного центра при Посольстве Чехии в Москве, Греческого культурного центра в Москве и многих других ведомств и организаций.

— Реализовать этот проект сейчас мы решили неспроста, ведь в 2018 году мы отмечаем много юбилейных дат, связанных с нашей историей, — сказал исполняющий обязанности посла Чехии, временно поверенный Петр Кроужек. — Данный проект является международным, и провести его сегодня, в непростое время, очень важно и нужно. Репетиции спектакля сейчас идут полным ходом, готовятся грандиозные декорации. Большая команда греческих и чешских режиссеров и композиторов постарается раскрыть основную тему последней оперы композитора Мартину — непротивления злу и победы человека над обстоятельствами.

— В опере «Греческие пассионы» поднимаются актуальные сегодня и острые вопросы, — рассказал режиссер Тадеуш Штрасбергер. — На них нет определенного ответа, никто не скажет, как правильно нужно поступить в сложившейся ситуации. Благодаря этому после спектакля зрители смогут подумать и подискутировать.

КСТАТИ

В марте 2018 года Екатеринбургский театр оперы и балета посещает Москву в рамках фестиваля «Золотая Маска». На новой сцене большого театра 14 марта был показан балет «Наяда и рыбак. Сюита», 16 марта — балет «Снежная Королева», а 18 марта москвичи смогут увидеть оперу «Пассажирка».