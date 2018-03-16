«Шедевры на все времена»: корейский виртуоз исполнит музыку великих австрийцев

В пятницу, 23 марта, в Светлановском зале Московского международного Дома музыки Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова представит программу из сочинений Моцарта и Малера в рамках своего традиционного абонемента «Шедевры на все времена №2». В качестве солистов выступят сопрано Надежда Гулицкая и пианист Та-Юнг Ким (Южная Корея).

Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России предлагают изысканную программу австро-немецкой классической и позднеромантической музыки: прозвучит самый известный фортепианный концерт Моцарта, а кульминацией вечера станет исполнение Четвертой симфонии Густава Малера — композитора, чьи симфонические опусы регулярно звучат в исполнении Спивакова-дирижера и возглавляемого им оркестра.

"В симфониях Малера ключом к их раскрытию, помимо романтической лирики, стали многочисленные бытовые жанры, введенные австрийским мастером иногда вопреки хорошему вкусу. Спиваковские трактовки неожиданно сделали эту музыку хорошо доступной для восприятия, при строжайшем следовании «букве» сложнейших партитур… Спиваков добавил и истинно венского шарма, и настоящей романной любви…", — отзывалась о прочтении Владимиром Спиваковым опусов Малера музыковед Валентина Холопова.

В качестве солиста в этот вечер выступит корейский пианист-виртуоз, живущий ныне в Германии, Та-Юнг Ким. Для российской публики это относительно новое имя, однако оно заслуживает самого пристального внимания. Ким — лауреат самых престижных международных конкурсов — в Хамамацу, имени Маргерит Лонг в Париже, имени королевы Елизаветы в Брюсселе и ряда других. Он получил образование в Сеуле и Мюнхене, стажировался в Московской консерватории. Летом прошлого года он гастролировал с Владимиром Спиваковым и Национальным филармоническим оркестром в Бельгии. В Москве артисты выступят совместно впервые.

Начало концерта — в 19:00, 23 марта, Светлановский зал ММДМ.