Владимир Пресняков о дне рождения и Маликове

Владимир Пресняков о юбилее и Маликове

В этот четверг в эфире «ОК на связи!» отвечал на вопросы пользователей и ведущей известный певец и музыкант Владимир Пресняков . Артист рассказал, почему не поет под фонограмму, что ему нравится в клипах, и разыграл билеты на юбилейный концерт.

Больше подробностей — в записи шоу. Повтор шоу можно посмотреть на телеканале «Москва-24» в субботу 17 марта в 22:30 и в воскресенье 18 марта в 18:30. О важности живого звука

Я вообще не мыслю себя без музыкантов. Не мыслю себя как «Владимир Пресняков». Я мыслю себя как «Владимир Пресняков и группа людей, музыкантов потрясающих». У каждого из них свой проект, и я это безумно ценю. Для меня важно звучание живого звука, потому что нет запланированности, когда ты просто кнопочку нажал. Поэтому я никогда не умел петь под минус и вообще считаю это не очень правильным. О Маликове и Агутине

Здесь я бы поделил на Лёньку, потому что он остался всё-таки музыкантом, и ему, как и мне, не предстоит стать блогером. А Димон стал известнейшим блогером, и я ему завидую. Я за него дико рад и завидую, но это, конечно, не для меня.

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Димка — друг детства самый, с 5 лет. Мне было 5, ему 3. Ну конечно, мы родные люди. О юбилее

Я начал понимать, наконец-то, что в 50 лет я отвечаю за то, за то, за то, и не могу делать бессмысленных поступков, которые были в моей жизни. С парашютом, без парашюта прыгнуть, или какулю какую-нибудь запулить. Вот эта, простите, хрень, ушла, бессмысленная. А сейчас свои поступки оцениваешь заранее, ты отвечаешь за близких людей. И не только за близких, даже за своих зрителей, за разговор с вами. О концерте

Для меня это рубеж некий, некая планка. Это то, что было создано мной, музыка — это всё во мне. Оно спало когда-то, потом вырывалось изнутри, и, конечно, сейчас я делаю всё возможное, чтобы это снова вырвалось. И я взял для этого всё самое лучшее. Это будет звук классный, свет, каждая песня будет либо погружать людей в то время, либо для кого-то новое. […] Представляешь, как это было приятно для меня, когда ты часть жизни кого-то. Я очень рад, что люди едут из Австралии, из Америки, из Германии, Испании, из Медведково, из Кремля. О клипе «Слушая тишину»

Не все поняли, люди, которые меня воспринимают как «Стюардесса по имени Жанна» и так далее, а снова показываться в каком-то романтическом виде мне уже надоело. У меня был очень интересный эксперимент с клипом «Дыши». Этот клип мне нравится больше всего из всех моих клипов с Наташей, потому что так, как мы его видели изначально, так его Серёжка Ткаченко, мой друг, брат и режиссёр, и сделал. Это всё было наше. Но это мы так себя воспринимаем, а люди нас воспринимают по-другому.

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Я хотел быть с фиолетовой бородой, Наташа рыжая, мы отвязные.

Это то, что происходит у нас в головах. Мы такие в жизни. И, естественно, это не задело людей. И я не хотел делать новый клип, чтобы опять дать романтика, смотреть куда-то наверх, вниз. И мы решили как-то разные отпечатки жизней собрать. Отпечатки моих друзей, Никитина жизнь какая-то. Это то, что я видел. О переломном моменте

Любой артист теряет нить того, что нужно, как это должно произойти, эта химия. И ты начинаешь уходить в себя и пишешь какую-то замороченную музыку. Но жизнь твоя идет, и ничего не происходит с тобой. Это мой случай. Когда я устал от того, что я пишу одно и то же, всё, что я ни возьму — это всё одинаковое, похожее, я сам у себя ворую, я не то что стал стыдиться, мне просто стало неинтересно это делать. Хотя на каких-то концертах мне помогали поклонники мои любимые.

Писали: «Вован, ты что, ты должен писать!». Но мне это просто было неинтересно. И как-то нас судьба связала с Алёной Михайловой , с «Вельветом», со всеми вот этими девчонками, это как семья. И Алёна сказала: «Поверь мне, просто сделай аранжировку, и ты увидишь». Она меня за шкирку отвезла на студию, и мы записали. Вдруг с какого-то третьего куплета я стал её чувствовать, расплакался на словах «эта дорога ведёт к тебе, слушая тишину». И получилась такая песня.

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