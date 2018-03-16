Дирижер Мариинки провел репетицию в Челябинске 

Дирижер Мариинского театра Владислав Карклин вместе с оркестром челябинской оперы выступит в Сатке на фестивале, исполнив три концерта классической музыки.
«Мы заложили традицию проведения такого фестиваля в горнозаводской зоне», — сообщил заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.
Напомним, 6-7 мая в Сатке пройдет второй фестиваль классической музыки имени Елены Образцовой «Кармен».
На фестивале выступят оперная певица Вероника Джиоева, скрипач Дмитрий Махтин, солист Мариинского театра Владимир Мороз и пианисты Константин Орбелян и Полина Осетинская, а также победители конкурса имени Елены Образцовой.
В апреле дирижёр Мариинки проведет еще одну репетицию в Челябинске.