Леонид Квинихидзе. Прощайте, мастер…

Что бы он ни ставил на сцене в театре, что бы ни снимал в кино, он всегда наполнял это музыкой. Она лилась через край и мгновенно запоминалась. И если бы попросили охарактеризовать Леонида Квинихидзе максимально коротко, точнее всего прозвучало бы «музыкальный режиссер».

Удивительно, но когда называют любой его фильм, первое, что приходит на ум — юмор и песни. Леонид Квинихидзе снял не так много фильмов, как мог бы, но каждый занял свое место в истории кино и сердцах зрителей. Ну, давайте вспомним хотя бы фантастическую романтическую историю «31 июня»! Песни из этого фильма поют и сегодня, да и сама картина удивительна и тональностью, и режиссерской манерой. Может, все это было бы не так удивительно, если бы не маленькая деталь — напомним, что Квинихидзе снял эту картину в 1978 году!

… Он много ставил в России: в Новосибирске, Хабаровске. Работал в Санкт-Петербурге и в Москве. Но вот что удивительно: где бы Леонид Квинихидзе ни появлялся, какому бы городу ни дарил силы своей души, он все равно будто парил надо всем, принадлежа всем и никому, а может быть — только себе. Любовь и преданность искусству делала его «гражданином мира» и абсолютно свободным человеком.

Леонид Александрович Квинихидзе умер 13 марта. Ему шел 81-й год. Светлая память.