В «Доме романса» на улице Берзарина открылся клуб авторской песни

— Мы планируем проводить фестивали и конкурсы на определенную тему. Например, «Море и любовь», или авторские песни и романсы о Москве. Классическая авторская песня всегда триедина: автор сам пишет стихи, сам создает музыку и сам же является исполнителем песни. В основном таких творческих людей мы и намерены собрать под нашей крышей. Также мы намерены на наших встречах вести разговор со зрителем, — поделилась планами Елена Дарина, руководитель клуба «Очарование».

Адрес «Дома Романса»: ул. Берзарина, 20.