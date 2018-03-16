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В «Доме романса» на улице Берзарина открылся клуб авторской песни
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В «Доме романса» на улице Берзарина открылся клуб авторской песни 

Префектура СЗАО города Москвы 23 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
— Мы планируем проводить фестивали и конкурсы на определенную тему. Например, «Море и любовь», или авторские песни и романсы о Москве. Классическая авторская песня всегда триедина: автор сам пишет стихи, сам создает музыку и сам же является исполнителем песни. В основном таких творческих людей мы и намерены собрать под нашей крышей. Также мы намерены на наших встречах вести разговор со зрителем, — поделилась планами Елена Дарина, руководитель клуба «Очарование».
Адрес «Дома Романса»: ул. Берзарина, 20.
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