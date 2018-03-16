Владимир Пресняков рассказал о дне рождения, переломном моменте в жизни и Дмитрии Маликове

15 марта в студии «Одноклассников» побывал известный российский музыкант Владимир Пресняков , он стал гостем программы «ОК на связи!». Исполнитель ответил на самые разные вопросы поклонников и ведущей.

В преддверии дня рождения 49-летний певец ответил на вопрос о «круглой дате», отметив, что с возрастом каждое решение стал принимать осознанно, а «поступки оценивать заранее».

Я начал понимать, наконец-то, что в 50 лет я отвечаю за то, за то, за то, и не могу делать бессмысленных поступков, которые были в моей жизни, — признался Пресняков.

Говоря о работе и творчестве, артист заявил, что не представляет себя отдельно от группы, а также отметил, что никогда не пел под фонограмму.

Для меня важно звучание живого звука, потому что нет запланированности, когда ты просто кнопочку нажал. Поэтому я никогда не умел петь под минус и вообще считаю это не очень правильным, — сказал музыкант.

Владимир Пресняков прокомментировал свою дружбу с певцами Леонидом Агутиным и Дмитрием Маликовым , который в последнее время прославился как блогер.

Здесь я бы поделил на Лёньку, потому что он остался всё-таки музыкантом, и ему, как и мне, не предстоит стать блогером. А Димон стал известнейшим блогером, и я ему завидую. Я за него дико рад и завидую, но это, конечно, не для меня. Димка — друг детства самый, с 5 лет. Мне было 5, ему 3. Ну конечно, мы родные люди, — отметил артист.

Певец рассказал, каким будет его новый концерт. По словам Преснякова, музыка всегда была в нем, но когда-то она спала, а потом вырвалась изнутри. Сейчас артист «делает всё возможное», чтобы это сново произошло.

Это будет звук классный, свет, каждая песня будет либо погружать людей в то время, либо для кого-то новое. […] Представляешь, как это было приятно для меня, когда ты часть жизни кого-то. Я очень рад, что люди едут из Австралии, из Америки, из Германии, Испании, из Медведково, из Кремля, — признался музыкант.

Владимир поделился со зрителями тем, какие клипы ему нравятся, рассказав, что клип на песню «Слушая тишину» поняли не все. Он признался, что у него «был очень интересный эксперимент с клипом „Дыши“.

Этот клип мне нравится больше всего из всех моих клипов с Наташей, потому что так, как мы его видели изначально, так его Серёжка Ткаченко, мой друг, брат и режиссёр, и сделал. Это всё было наше. Но это мы так себя воспринимаем, а люди нас воспринимают по-другому, — отметил артист.

Продолжая разговор о клипе „Дыши“, Пресняков честно сказал, что ему не хочется больше появляться в клипах в романтическом образе.

И я не хотел делать новый клип, чтобы опять дать романтика, смотреть куда-то наверх, вниз. И мы решили как-то разные отпечатки жизней собрать. Отпечатки моих друзей, Никитина жизнь какая-то. Это то, что я видел, — сказал певец.

Кроме того, Владимир поделился с публикой переломным моментом в своей жизни. По словам Преснякова, у него был момент, когда он устал от того, что пишет. Всё казалось ему одинаковым, наскучило и было неинтересно. Правда, тогда ему помогла важная встреча.