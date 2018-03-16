Ещё
Владимир Пресняков рассказал о дне рождения, переломном моменте в жизни и Дмитрии Маликове
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владимир Пресняков рассказал о дне рождения, переломном моменте в жизни и Дмитрии Маликове 

Журнал ОК! 22 часа назад
15 марта в студии «Одноклассников» побывал известный российский музыкант Владимир Пресняков, он стал гостем программы «ОК на связи!». Исполнитель ответил на самые разные вопросы поклонников и ведущей.
В преддверии дня рождения 49-летний певец ответил на вопрос о «круглой дате», отметив, что с возрастом каждое решение стал принимать осознанно, а «поступки оценивать заранее».
Я начал понимать, наконец-то, что в 50 лет я отвечаю за то, за то, за то, и не могу делать бессмысленных поступков, которые были в моей жизни, — признался Пресняков.
Говоря о работе и творчестве, артист заявил, что не представляет себя отдельно от группы, а также отметил, что никогда не пел под фонограмму.
Для меня важно звучание живого звука, потому что нет запланированности, когда ты просто кнопочку нажал. Поэтому я никогда не умел петь под минус и вообще считаю это не очень правильным, — сказал музыкант.
Владимир Пресняков прокомментировал свою дружбу с певцами Леонидом Агутиным и Дмитрием Маликовым, который в последнее время прославился как блогер.
Здесь я бы поделил на Лёньку, потому что он остался всё-таки музыкантом, и ему, как и мне, не предстоит стать блогером. А Димон стал известнейшим блогером, и я ему завидую. Я за него дико рад и завидую, но это, конечно, не для меня. Димка — друг детства самый, с 5 лет. Мне было 5, ему 3. Ну конечно, мы родные люди, — отметил артист.
Певец рассказал, каким будет его новый концерт. По словам Преснякова, музыка всегда была в нем, но когда-то она спала, а потом вырвалась изнутри. Сейчас артист «делает всё возможное», чтобы это сново произошло.
Это будет звук классный, свет, каждая песня будет либо погружать людей в то время, либо для кого-то новое. […] Представляешь, как это было приятно для меня, когда ты часть жизни кого-то. Я очень рад, что люди едут из Австралии, из Америки, из Германии, Испании, из Медведково, из Кремля, — признался музыкант.
Владимир поделился со зрителями тем, какие клипы ему нравятся, рассказав, что клип на песню «Слушая тишину» поняли не все. Он признался, что у него «был очень интересный эксперимент с клипом „Дыши“.
Этот клип мне нравится больше всего из всех моих клипов с Наташей, потому что так, как мы его видели изначально, так его Серёжка Ткаченко, мой друг, брат и режиссёр, и сделал. Это всё было наше. Но это мы так себя воспринимаем, а люди нас воспринимают по-другому, — отметил артист.
Продолжая разговор о клипе „Дыши“, Пресняков честно сказал, что ему не хочется больше появляться в клипах в романтическом образе.
И я не хотел делать новый клип, чтобы опять дать романтика, смотреть куда-то наверх, вниз. И мы решили как-то разные отпечатки жизней собрать. Отпечатки моих друзей, Никитина жизнь какая-то. Это то, что я видел, — сказал певец.
Кроме того, Владимир поделился с публикой переломным моментом в своей жизни. По словам Преснякова, у него был момент, когда он устал от того, что пишет. Всё казалось ему одинаковым, наскучило и было неинтересно. Правда, тогда ему помогла важная встреча.
Как-то нас судьба связала с Алёной Михайловой, с „Вельветом“, со всеми вот этими девчонками, это как семья. И Алёна сказала: „Поверь мне, просто сделай аранжировку, и ты увидишь“. Она меня за шкирку отвезла на студию, и мы записали. Вдруг с какого-то третьего куплета я стал её чувствовать, расплакался на словах „эта дорога ведёт к тебе, слушая тишину“. И получилась такая песня, — рассказал артист.
Журнал ОК!: последние новости
Тейлор Свифт сделала себя героиней мема Род Стюарт, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и певец Seal: звезды на премии Bravo Грандиозное возвращение «Призрака Оперы» в Россию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение