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Макс Корж выпустил клип на песню «Малиновый закат»
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Макс Корж выпустил клип на песню «Малиновый закат» 

Собака 2 часа назад
Ему приходится скрываться на старой съемной квартире, где по соседству живет девушка, которая на вечеринках слушает его треки.
Песня входит во вторую часть альбома «Малый повзрослел», который вышел в октябре 2017 года.
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