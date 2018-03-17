Известный пианист Глеб Колядин выступит на Новой сцене Александринского театра с уникальным концертом под названием The Art of Introspection

Известный пианист и композитор, лауреат международных конкурсов Глеб Колядин выступит 18 марта на Новой сцене Александринского театра с концертом под названием The Art of Introspection в поддержку дебютного сольного альбома, вышедшего на британском лейбле Kscope.

Колядин — исполнитель академической и авторской музыки, идейный вдохновитель и композитор музыкального дуэта iamthemorning. В 2016 году этот дуэт произвел настоящий фурор в Европе, завоевав престижную премию Progressive Music Awards в номинации «Лучший альбом года» и попал в шорт-лист в номинациях «Лучшая группа года», «Вокал» и «Клавишные».

В творчестве iamthemorning используются как элементы классики, так и мотивы этномузыки и прог-рока. Сольный альбом «Gleb Kolyadin», которому посвящен воскресный концерт на Новой сцене Александринского театра, завораживает публику именно этим необычным смешением стилей.

Организаторы концерта обещают, что пианист в две руки заменит целый оркестр, а студийные версии композиций разрастутся до впечатляющих импровизаций длительностью в 10-20 минут.

У концерта будет и визуальное сопровождение. Медиа-художники Михаил Щелкунов и Ольга Ионина превратят выступление Глеба Колядина в видеоперформанс.

В общем, тех, кто решит провести воскресный вечер, посетив Новую сцену Александринского театра, ждет абсолютно уникальное зрелище. Начало концерта Глеба Колядина The Art of Introspection 18 марта в 20.00. Билеты в кассе и на сайте театра.