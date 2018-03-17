Звезды, которые фанатеют по BTS

На данный момент BTS — это самая знаменитая южно-корейская группа. Парни продают по миллионов копий альбомов по всему миру и занимают верхушки рейтингов в социальных сетях. Так что быть поклонником — тоже своего рода мейнстрим. POPCAKE предлагает вам познакомиться с некоторыми звездами, которые обожают слушать музыку этих ребят.

Стив Аоки (Steve)

Диджей был одним из главных промоутеров, когда парни отправились покорять Америку. Он пачками постил их фотографии в своих соцсетях, а в ноябре-го выпустил дроп-микс вместе с и Desiigner. «Это только начало», — заявил Стив.

Кажется, Джаред стал одним из, когда выступали на в прошлом году. Музыкант вышел на сцену сразу после исполнения «DNA». «Мне нужно немного времени, чтобы прийти в себя после этого выступления, это было невероятно!» — сказал Джаред, а позднее написал в своем: «Этот взгляд в моих глазах — это любовь к».

Чарли Пут (Charlie)

Дружба Чарли и началась после того, как Чонгук записал кавер на песню «We’t». Чарли, вероятно по ошибке, не верно записал имя музыканта («Jungcook» вместо «Jungkook»), но это послужило началом их беседы. «Мне очень нравится музыка», — написал Чарли. «Нам очень нравится музыка Чарли Пута», — написал официальный паблик в.

Холзи (Halsey)

Холзи и встретились лично в мае прошлого года на Billboard. Девушка принесла парням в подарок чуррос, потому что знала, что парни — те еще сладкоежки! в ответ подарили Холзи коробку корейских конфет.

Энсел Эльгорт (Ansel)

Энсел торжественно получает звание самого главного фаната! Во время их выступления на актер решил запечатлеть этот яркий момент на камеру. Вы только посмотрите, сколько восторга на лице Энсела! Позднее ему удалось пообщаться с лично в Сеуле.

После выступления группы на Шон сказал в интервью: «Они такие милые! Пожалуй, это самые крутые ребята, которых я когда-либо встречал». А когда канадца спросили, хотел бы он поработать с, Шон сказал: «Мне кажется, они невероятные! Конечно, я был бы счастлив такому сотрудничеству». Ждем-ждем!, -.,: -»s. : -.,. Charli

Учитывая стиль исполнения и музыкальные вкусы Charli, не удивительно, что ей пришлась по вкусу музыка. Во время своего выступления в Корее Шарлотта лично встретилась с и выложила фотографию с кумирами в, подписав «Я — новый участник». Может быть, мы чего-то не знаем?..