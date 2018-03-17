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Юлия Ковальчук рассказала об участии в «Доме-2»
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Юлия Ковальчук рассказала об участии в «Доме-2» 

Дни.ру 7 часов назад
Фото: Дни.ру
Популярная певица и телеведущая приняла участие в съемках телепроекта «Дом-2». Там она исполнила свою новую лирическую композицию «Тебе».
Некоторые поклонники с долей скепсиса отнеслись к появлению своей любимой певицы в скандальном шоу. Сама она не считает, что произошло что-то страшное.
"То, что я исполнила песню на «Доме-2», не говорит о том, что я смотрю «Дом-2». Скажу честно, я ни одной программы не видела. Для меня это был просто дополнительный повод исполнить песню «Тебе», которую я сочинила любимому человеку. Вот и все", — цитирует teleprogramma.pro Юлию Ковальчук.
Она добавила, что у других каналов есть проблемы с демонстрацией новой музыки своим зрителям. «Сейчас на центральных каналах практически нет музыкальных программ. Большинство из них основано на принципе перепевания уже известных композиций, и практически не осталось передач, где артист может просто презентовать свою песню», — заметила исполнительница.
Также она добавила, что люди до сих пор поддаются давлению стереотипов о том, что что-то по определению плохо, а что-то — хорошо. «Мое мнение: музыка, как и спорт, должна быть вне форматов, возрастов и предрассудков», — подчеркнула певица. «Я стараюсь не жить стереотипами, делаю то, что хочется, доношу свое творчество любыми возможными способами, которые не являются противозаконными и вульгарными», — добавила Юлия Ковальчук.
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