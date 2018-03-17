Петербургский уик-энд: городская афиша на 17 — 18 марта

В эти выходные помимо президентских выборов в Петербурге произойдет много других примечательных событий. Состоится празднование Дня святого Патрика, который внесен не только в католические, но и в православные святцы. В Театре музыкальной комедии представят премьеру мюзикла про Тома Сойера, а в Капелле — инновационный концерт, в котором музыка переплетется с живописью. В Мариинке выступят балетные звезды Большого театра. А на Стрелке Васильевского острова большим концертом отметят годовщину воссоединения Крыма с Россией.

День красоты в «Бутылке»

Когда: 17 марта, 11.00 — 21.00 Где: Новая Голландия

Вход свободный

Пусть отчаянно злобствуют морозы — поступь весны не остановить. Почувствуют ее и посетители Новой Голландии, где в эту субботу устроят День открытых дверей в здании «Бутылка». Лейтмотив события — красота и всё, что с нею связано. Каждому посетителю гарантирована бесплатная укладка волос, стилисты бесплатно расскажут, как создать свой образ. В спортивном зале можно будет бесплатно потренироваться. Лекции об искусстве в целом и об искусстве выбора вина в частности, массаж, бразильские угощения и многое другое — также абсолютно безвозмездно. Нужно только предварительно зарегистрироваться на сайте Новой Голландии.

День святого Патрика под гитару

Когда: 17 марта, 19.00 Где: Центр искусства и музыки Городской публичной библиотеки им. Маяковского (Невский пр., 20)

Вход свободный

Он пришел — этот зеленый день, когда все любители Ирландии, облачившись в одежды национального цвета этой страны, чествуют память святого Патрика, покровителя клеверного острова. В Центре искусства и музыки Библиотеки им. Маяковского по этому поводу решили устроить гитарный концерт. Учащиеся и выпускники Санкт-Петербургской музыкальной школы им. Римского-Корсакова и студенты Музыкального училища им. Мусоргского исполнят кельтскую музыку в гитарной обработке, а также современную гитарную классику. Регистрация на мероприятие — на сайте Центра искусств и музыки.

«Музыка. Муза. Музей»

Когда: 17 марта, 19.00 Где: Академическая капелла

Билеты: 350 — 700 руб.

В Капелле запускают новый проект, призванный соединить классическую музыку и современную живопись. Симфонический оркестр под управлением Александра Чернушенко исполнит Первую симфонию Брукнера. А художник Олег Яхнин под чарующие звуки будет импровизировать на большом холсте прямо на сцене. Вполне возможно, на глазах у зрителей родится новый шедевр.

Когда: 17 марта, 19.00 Где: Мариинский театр

Билеты: 3000 — 12000 руб.

На исторической сцене Мариинского театра в субботу — очередное знаменательное событие. В рамках продолжающегося празднования двухсотлетия Мариуса Петипа здесь покажут балет Людвига Минкуса «Дон Кихот», поставленный юбиляром в Большом театре еще в 1869 году. Из Большого в Петербург специально для участия в этом спектакле приедут и исполнители главных партий. На сцену Мариинского театра выйдут Мария Александрова Владислав Лантратов . Место за дирижерским пультом займет Алексей Репников.

«Сказка о мертвой царевне»

Когда: 18 марта, 13.00 Где: Мюзик-Холл

Билеты: 400 — 800 руб.

На детскую аудиторию рассчитан музыкально-визуальный спектакль «Сказка о мертвой царевне», который поставили в Мюзик-Холле. Артист БДТ Михаил Морозов будет читать знаменитую сказку Александра Пушкина, а оркестр «Северная симфониетта» дополнит ее исполнением «Славянских танцев» Дворжака.

Когда: 18 марта, 14.00 Где: Театр музкомедии

Билеты: 300 руб.

«Ветер, ветер — на всем Божьем свете!»

Когда: 18 марта, 15.00 Где: Музей-квартира А. Блока

Билеты: 150 — 200 руб.

Хорошая литература прозвучит под классическую музыку в это воскресенье и для взрослых. В Мемориальном музее-квартире Александра Блока состоится музыкально-поэтический вечер под названием «Ветер, ветер — на всем Божьем свете!» Так здесь отметят столетний юбилей поэмы «Двенадцать». Но не только блоковские строки будут звучать в пространстве музея — лауреат международных конкурсов Ирина Иванова помимо фрагментов «Двенадцати» также прочтет «Повесть о Сонечке» Марины Цветаевой . Партия фортепиано — Анна Ковалева

The Prodigy

Когда: 18 марта, 20.00 Где: СКК «Петербургский»

Билеты: 3000 — 10000 руб.

Кумир поколения девяностых — группа The Prodigy — даст концерт в СКК «Петербургский». Пусть отношения с Британией у нас опять на точке замерзания — мастера слэма разогреют атмосферу как новыми композициями, так и проверенными хитами «Voodoo People», «Smack My Bitch Up» и «Firestarter».

Концерт после выборов

Когда: 18 марта, 20.30 Где: Стрелка Васильевского острова

Вход свободный

Главным культурным событием петербургских выходных станет концерт «Россия, Севастополь, Крым», который пройдет на Стрелке Васильевского острова и будет посвящен четвертой годовщине возвращения полуострова в состав нашей страны. Но не только — праздник начнется через полчаса после закрытия избирательных участков. И значит, это еще и первое массовое мероприятие, посвященное итогам выборов. Торжественную атмосферу поддержат народный артист России Василий Герелло , недавно отметивший 55-летие, а также Ирина Дубцова , Бьянка и другие популярные исполнители.

интернет-журнал «Интересант»