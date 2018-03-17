Брегович привезет в Москву «письма из Сараево»

30 марта в московском клубе ГЛАВCLUB GREEN CONCERT состоится концерт Горана Бреговича и его Wedding and Funerals Orchestra.

Горан Брегович, как и его товарищ Эмир Кустурица , любит Россию и выступать в нашей стране. В 2014 году в том же «Главклубе» Брегович проводил Crazy Balkan Party, всего в московском концертном зале Горана ждут в шестой раз за столько же лет.

«Горана Бреговича знают как некогда любимого композитора Эмира Кустурицы, написавшего музыку к «Времени цыган», «Аризонской мечте» и «Андерграунду» и песни, которые исполняли звезды калибра Игги Попа и Сезарии Эворы. И это лишь избранные фрагменты 40-летней карьеры Бреговича, с конца 1990-х возглавляющего Wedding and Funerals Orchestra имени себя», — представляет Горана сайт «Главклуба».

Начало концерта в 20.00.

31 марта Горан Брегович даст концерт в Калининграде, после чего его можно будет увидеть в Тбилиси и Праге, сообщается в расписании на официальном сайте музыканта.

Справка «СП»:

Горан Брегович родился 22 марта 1950 в Сараево. Популярность в Югославии Горан получил в составе рок-группы Bijelo Dugme, мировой успех пришел к нему после сочинения музыки к фильмам Эмира Кустурицы «Время цыган», «Аризонская мечта» и «Андерграунд». В 2017 году вышел последний альбом Бреговича «Три письма из Сараево» («Three Letters from Sarajevo»).

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