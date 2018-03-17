Солист группы «Дискотека Авария» Алексей Рыжов и его дочь сняли совместный клип

Дочь одного из участников группы «Дискотека Авария» Алексея Рыжова рассказала в своем Instagram о том, что ей удалось исполнить давнюю мечту. Девушка давно хотела станцевать под одну из композиций, которую исполняет музыкальный коллектив ее отца. В итоге, она не только придумала танец, но и сняла совместный клип вместе с папой на песню «Кукла».

Одна из самых важных для меня папиных песен. Это не оригинальная версия, но самая дорогая. Тут только клавиши, скрипка и папин голос. Эта песня очень трогает меня и я очень давно хотела под неё поставить, все мои друзья знают,

призналась Татьяна Рыжова в Instagram.

Она поблагодарила папу за то, что он поддержал идею.

Его музыка ведёт меня по жизни и задаёт самые главные вопросы и говорит самые нужные слова в тяжелый момент. Я очень сильно его люблю и рада, что мы сделали совместное видео,

добавила Татьяна.

Публикация от Tanya Ryzhova (@tanyayeahnot) 15 Мар 2018 в 11:14 PDT «Сильно», «Это так красиво! Очень ❤», «Спасибо большое. 😊 У тебя, как всегда, получился очень душевный номер, вдохновляешь творить», «Так чувственно, нежно и искренне✨👏🏻», «Папе огромный респект за эту песню!», — откликнулись подписчики. Татьяна Рыжова — дочь Алексея Рыжова от первого брака. Девушка родилась в апреле 1991 года. Через несколько лет после рождения дочери родители развелись. Девушка сделала танцы не только своим увлечением, но и работой, известна благодаря участию в проекте «Танцы на ТНТ». Ранее Татьяна уже появлялась в клипах своего отца. Однако последний клип — работа именно отца и дочери, а не группы «Дискотека Авария». Фото: Instagram @tanyayeahnot