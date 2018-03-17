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Комедия «Том Сойер» Сергея Баневича вернулась на сцену петербургской Музкомедии
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Комедия «Том Сойер» Сергея Баневича вернулась на сцену петербургской Музкомедии 

ТАСС 4 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Премьера музыкальной комедии для детей "Том Сойер" Сергея Баневича с новым прочтением знаменитой повести Марка Твена прошла в субботу в Театре музыкальной комедии.
"Это совсем новое прочтение повести Марка Твена, потому что на дворе — ХХI век, и книги причудливо живут во времени, меняя свои акценты: для нового поколения ребят мы решили делать спектакль более хулиганистый. Поменялись какие-то черточки в воплощении образов. Но неизменными остались человеческие ценности — любовь, дружба, верность. В спектакле детский мир противопоставлен клерикальным, мещанским устоям мира взрослых", — сказал корреспонденту ТАСС заслуженный деятель искусств России Сергей Баневич.
Он отметил, что впервые обратился к этому произведению еще в 1971 году. Критика отметила тонкий вкус, мелодическую щедрость, теплый и добрый юмор и авторскую иронию композитора, с большой любовью обрисовавшего героев Марка Твена. Нынешнее обращение к «Тому Сойеру» — уже третье в истории Музкомедии. По подсчетам композитора, общее количество показов этого спектакля уже приблизилось к тысячи.
Режиссером спектакля выступила Анна Осипенко, а музыкальным руководителем — заслуженный артист России Андрей Алексеев.
Сергей Баневич — один из самых востребованных современным театром оперных композиторов. Так, его опера «История Кая и Герды» с неизменными аншлагами идет сейчас в Большом и Мариинском театрах. Такая же судьба у его музыкальных произведений «Стойкий оловянный солдатик» и «Фердинанд Великолепный»; композитор удостоен национальной премии «Арлекин» в особой номинации «За великое служение театру для детей». За свои музыкальные заслуги петербуржец награжден орденом Почета.
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