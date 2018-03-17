Ещё
Корейский оркестр выступил с премьерой на Транссибирском арт-фестивале в Новосибирске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Корейский оркестр выступил с премьерой на Транссибирском арт-фестивале в Новосибирске 

ТАСС 20 часов назад
НОВОСИБИРСК, 17 марта. /ТАСС/. Мировая премьера пьесы «Koberia» для двух скрипок с камерным оркестром, созданной известным музыкантом и композитором Алексеем Игудесманом, прозвучала в субботу в Новосибирске в рамках V Транссибирского арт-фестиваля. Художественный руководитель фестиваля Вадим Репин и скрипачка из Германии Клара-Джуми Кан исполнили это сочинение с камерным оркестром «Солисты Седжона» из Южной Кореи.
"Оркестр «Солисты Седжона», получивший свое название в честь корейского императора XV века Седжона Великого, зарекомендовал себя как первоклассный струнный ансамбль, который исполняет как классику Баха, Вивальди, Моцарта и Чайковского, так и музыку ведущих современных композиторов. Оркестр также выступал в качестве почетного посла на Олимпиаде в Пхёнчхане. В Новосибирске оркестр вместе с Вадимом Репиным и Кларой-Джуми Кан впервые исполнил пьесу Koberia", — сообщили организаторы фестиваля.
В рамках программы под названием «Стороны света» прозвучала еще одна оригинальная пьеса — композиция «Шепот в тумане памяти», созданная по заказу корейского оркестра Огастой Рид Томас из США.
V Транссибирский арт-фестиваль продлится в Новосибирске до 2 апреля, в его рамках заявлены 19 концертов. Организаторы ожидают, что концерты посетят более 25 тыс. человек как в самом городе, так и в отдаленных районах Новосибирской области.
ТАСС: последние новости
Девятичасовой концертный марафон пройдет на избирательных участках в Сочи 18 марта В Перми при пожаре в промышленном здании обрушилась часть кровли Хореограф из Франции поставил на Урале балет на музыку Чайковского в современной обработке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской25
Самые дикие реалити-шоу со всего мира6
Самые дикие порнопародии на фильмы и мультсериалы22
Фильмы, которые вдохновят вас на новые победы
5 самых интересных мест в Петербурге: выбор блогера
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение