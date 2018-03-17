Корейский оркестр выступил с премьерой на Транссибирском арт-фестивале в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 17 марта. / ТАСС /. Мировая премьера пьесы «Koberia» для двух скрипок с камерным оркестром, созданной известным музыкантом и композитором Алексеем Игудесманом , прозвучала в субботу в Новосибирске в рамках V Транссибирского арт-фестиваля. Художественный руководитель фестиваля Вадим Репин и скрипачка из Германии Клара-Джуми Кан исполнили это сочинение с камерным оркестром «Солисты Седжона» из Южной Кореи.

"Оркестр «Солисты Седжона», получивший свое название в честь корейского императора XV века Седжона Великого, зарекомендовал себя как первоклассный струнный ансамбль, который исполняет как классику Баха, Вивальди, Моцарта и Чайковского, так и музыку ведущих современных композиторов. Оркестр также выступал в качестве почетного посла на Олимпиаде в Пхёнчхане. В Новосибирске оркестр вместе с Вадимом Репиным и Кларой-Джуми Кан впервые исполнил пьесу Koberia", — сообщили организаторы фестиваля.

В рамках программы под названием «Стороны света» прозвучала еще одна оригинальная пьеса — композиция «Шепот в тумане памяти», созданная по заказу корейского оркестра Огастой Рид Томас из США.

V Транссибирский арт-фестиваль продлится в Новосибирске до 2 апреля, в его рамках заявлены 19 концертов. Организаторы ожидают, что концерты посетят более 25 тыс. человек как в самом городе, так и в отдаленных районах Новосибирской области.