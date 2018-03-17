Вечер акустической романтики прошел в Белгороде

15 марта наш город посетила солистка из Москвы Анна Ворфоломеева. Начиналось творчество Анны в группе Young Adults, в которой она и другие участницы коллектива добились немалых успехов. Правда, в какой-то момент трио понадобилась новая ступень, и Анна, уже тогда занимаясь сольным творчеством, решила покинуть группу. С 2017 года она развивает собственный музыкальный проект и делится своим творчеством на живых выступлениях. Ее авторские песни — игривый нежный лиричный рок-н-ролл, который так часто сравнивают со старыми фильмами.

До концерта нам удалось пообщаться с Анной.

С чего началось ваше творчество?

— В целом с песен, которые пела моя мама. А если говорить ближе о том, что происходит именно сейчас, то, когда я поступила на второе высшее — на музыкальный факультет и попала в атмосферу музыки и творчества, в окружение людей, которые были со мной на одной волне, тогда и начала тоже заниматься музыкой и поняла, что меня затянуло.

В вашей семье вы первый музыкант?

— Да, я первый профессиональный музыкант, если у меня хватит наглости таковым себя назвать. Но при этом моя мама как любитель до сих пор поет в хоре. Также они с сестрами часто поют в трехголосие, и вообще семейные застолья с песнями всегда были традициями.

То есть в детстве вы могли подумать, что посвятите себя музыке? Какой была ваша детская мечта?

— Да, конечно могла. В детстве я мечтала быть артисткой, певицей, и вот моя мечта сбылась.

Что вас привлекает в людях на ваших концертах? Чувствуете ли вы присутствие особой атмосферы на выступлениях?

— Я люблю своих зрителей, слушателей. Я думаю, что люди, присутствующие на моих концертах — довольно-таки разносторонне развитые и культурные люди. Путешественники, любознательные читатели. Мне еще не приходилось сталкиваться с буйным поведением людей. Мне кажется, у нас с ними действительно есть что-то общее — они смеются над моими шутками, а я смеюсь над шутками, которые говорят они, а это значит, что между нами явно есть какая-то связь. И конечно же, я чувствую особую атмосферу от своих зрителей.

Откуда берете вдохновение для вашего творчества?

— Сложный вопрос. Вдохновение идет отовсюду: из книг, фильмов, общения с людьми, из природы. Но не всегда оно напрямую влияет на создание песен. Ты можешь быть наполнен чем-то, воодушевлен, но потом ты все равно садишься за инструмент и начинается сама работа, когда ты должен перевести все, что кипит в твоей голове на песни и музыку.

Как вам удается сохранять свою жизнерадостность?

— Возможно, мне не всегда это удается, но в основном меня спасают книжки, друзья и внутренний оптимизм, который подсказывает, что дальше будет гораздо лучше, как потом и случается.

С чем вы можете ассоциировать ваши песни?

— Я очень надеюсь, что ассоциация и картинка возникают у зрителей. У меня ее, если честно, нет. Становится очень приятно, когда говорят, что наша музыка напоминает музыку из старых фильмов, и если наши песни каким-то образом приносят с собой эту атмосферу, то я рада.

Какой из городов, в которых вы выступали, запомнился вам больше всего?

— На самом деле очень сложно сказать — все концерты разные, это чудесные впечатления. А еще очень удивительно приезжать в один из уголков нашей планеты и встречать людей, которые уже знакомы с твоим творчеством, либо стараться запомниться тем, кто видит тебя впервые. Самым запоминающимся, наверное, был Екатеринбург, потому что это была самая дальняя точка от Москвы в России, в которой нам удалось побывать и встретить людей, которые хотели нас слушать.

Вы переживаете перед каждым выступлением?

— Да, конечно. Наверное, с опытом у тебя каждый раз выше требования к себе, и ты хочешь, чтобы все прошло без помарок и запинок. К сожалению или к счастью, думаю, у меня никогда не настанет того момента, когда я буду выходить на сцену с холодным сердцем.

Как в этот раз вы выбрали город для выступления?

— В Белгород нас пригласила школа «Искорка» (Частное общеобразовательное учреждение в Белгороде — Прим. ред.), чтобы дать концерт для детей. Это было очень приятное и неожиданное приглашение, а выступление с утра было удивительным и замечательным. Потом команда, которая пригласила нас сюда, связала нас с кафе «Винсент», и мне кажется, это потрясающее место — мне здесь очень нравится, очень приятно и симпатично.

Позже начался концерт, и укулеле, которой управляла утонченная милая девушка, разлил по всему кафе мелодичную музыку. Все оказавшиеся в том месте в то время стали единым целым, а от песни к песне подпевать хотелось все больше. Так нам удалось встретиться с удивительной теплой группой, поделившейся своим творчеством.

Сейчас команда возвращается обратно в Москву, где представит свой новый сингл «Как мне тебя назвать». Это уже третий сингл, который музыканты официально выпускают, и его можно будет услышать уже в конце марта этого года. По прибытии в Москву Анна Ворфоломеева даст большой сольный концерт, на котором и будет исполнена заветная песня.

Текст: Алена Бараева. Фото: ASHrecords и из личного архива Анны Ворфоломеевой.