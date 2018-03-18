Возвращение музыки

Музыка нас связала ровно шестьдесят лет назад, 18 марта 1958 года. В этот день в Москве открылся первый Международный конкурс имени П. И. Чайковского.

Таланты со всего света собрались в самый разгар холодной войны. Но музыка оказалась сильнее политики: столичная публика восторженно принимала гостей с Запада, а сенсационная победа американского пианиста Вана Клиберна стала символом сближения народов.

Михаила Плетнева, Дениса Мацуева, Елены Образцовой, Ошеломительный успех конкурса Чайковского сразу выдвинул его в первый ряд культурных форумов планеты. С него начинались блистательные карьеры Владимира Спивакова Пааты Бурчуладзе и многих других выдающихся музыкантов. Публика ломилась в Большой зал консерватории и Концертный зал им. Чайковского. Помню, как в 1978 году сам два часа простоял в очереди в кассу, чтобы купить билет всего лишь на второй тур. Редчайшая во времена железного занавеса возможность самолично увидеть и услышать будущих гениев счастливо сочеталась со спортивным элементом, обеспечивая интерес для менее искушенной части публики.

В непростые для нашей страны 1990-е годы престиж конкурса стал падать. И дело не только в значительных материальных затруднениях, с которыми сталкивались организаторы. Россия открылась миру, в Москве начали гастролировать звезды мировой музыки. А конкурс Чайковского потерял свою уникальную ауру и стал потихоньку превращаться в междусобойчик для своих. В жюри входили сплошь педагоги участников, победителей определяли закулисные соглашения. Неудивительно, что зарубежные музыканты уже не столь сильно стремились в Москву. В 2007 году дошло до смешного: многие молодые американские пианисты не участвовали в конкурсе Чайковского только потому, что им никто не сообщил о переносе сроков его проведения.

Это было дно, от которого, к счастью, удалось оттолкнуться. Возрождать традиции конкурса Чайковского и искать его новое место в мире музыки взялся маэстро Валерий Гергиев . Удалось собрать жюри из активно концертирующих артистов, не имеющих личной заинтересованности. Раскручивать конкурс пригласили авторитетных продюсеров. Виолончелисты с вокалистами уехали состязаться в Санкт-Петербург, но Москва сохранила главный бренд: конкурс пианистов. Для них, кстати, сегодня московский форум значит не меньше, чем самые престижные конкурсы королевы Елизаветы в Брюсселе, Шопена в Варшаве и Ван Клиберна в Техасе.

Недавно стало известно, что в следующем конкурсе Чайковского, который пройдет в июне 2019 года, впервые будут участвовать музыканты-духовики. Это — еще одно свидетельство того, что конкурс развивается, а меломанов ждут новые открытия. И Большой зал московской консерватории, где пройдут его главные события, снова будет заполнен восторженными любителями музыки.