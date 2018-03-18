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Oxxxymiron победил международной батл-площадке
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Oxxxymiron победил международной батл-площадке 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Oxxymiron решил не останавливаться только на батле в России, и решил двигаться дальше, а точнее в США и Канаду. Король баттлов 15 марта отправился на King The.
Это одна из самых первых батл-площадок, основанная в Канаде в году. Oxxymiron не уехал без победы и получил призовое место в номинации «Лучшее выступление». Его напарником был сам Дизастер.
Видео с батла сразу опубликовали на и за пару дней видео посмотрели более млнчеловек. Фанаты не остались в стороне и тоже поддержали артиста:
«Поздравляю!», «Ты заслужил это!», «Ты первый, всегда», — писали фанаты в социальных сетях.
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