Oxxxymiron победил международной батл-площадке

Oxxymiron решил не останавливаться только на батле в России, и решил двигаться дальше, а точнее в США и Канаду. Король баттлов 15 марта отправился на King The.

Это одна из самых первых батл-площадок, основанная в Канаде в году. Oxxymiron не уехал без победы и получил призовое место в номинации «Лучшее выступление». Его напарником был сам Дизастер.

Видео с батла сразу опубликовали на и за пару дней видео посмотрели более млнчеловек. Фанаты не остались в стороне и тоже поддержали артиста:

«Поздравляю!», «Ты заслужил это!», «Ты первый, всегда», — писали фанаты в социальных сетях.