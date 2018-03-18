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«АПОЖ» — музыкальный батл
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«АПОЖ» — музыкальный батл 

Android Insider 6 часов назад
Фото: Android Insider
Шоумен, актер и певец Александр Пушной знаком многим по конкурсу «АПОЖ». По правилам конкурса один человек должен загадывать мелодию, после чего она обрезается и запускается в обратном порядке. Далее один из игроков должен угадать песню.
Угадывающему игроку запускают поочередно части песни в обратном порядке. Игрок должен спеть песню в обратном порядке максимально точно, а сделать это не так просто.
В конечном итоге записанные фрагменты объединяются и запускаются в обратном порядке. На выходе должна получится песня, схожая с исходной. Однако на практике не всегда удается точно исполнить композицию, и угадать такой вариант довольно сложно.
Технически приложение не вызывает вопросов. Забавными покажутся звуки нажатия по кнопкам («чпонк»). Интерфейс в «АПОЖ» понятен, имеются также подсказки. Мне уже удалось поиграть с компанией друзей в данную игру, сказать честно, все были в восторге, и улыбок было немало. Поэтому, несомненно, это отличный вариант для времяпровождения с друзьями. Ещё лучше, если друзья будут как-то связаны с музыкой.
Приложение: АПОЖ
Разработчик: АПОЖ
Категория: Музыка
Версия: 1.0.1.33  Цена: Бесплатно
Скачать: Google Play
Приложением уже заинтересовались: 0 человек
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