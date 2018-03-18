«АПОЖ» — музыкальный батл

Шоумен, актер и певец Александр Пушной знаком многим по конкурсу «АПОЖ». По правилам конкурса один человек должен загадывать мелодию, после чего она обрезается и запускается в обратном порядке. Далее один из игроков должен угадать песню.

Угадывающему игроку запускают поочередно части песни в обратном порядке. Игрок должен спеть песню в обратном порядке максимально точно, а сделать это не так просто.

В конечном итоге записанные фрагменты объединяются и запускаются в обратном порядке. На выходе должна получится песня, схожая с исходной. Однако на практике не всегда удается точно исполнить композицию, и угадать такой вариант довольно сложно.

Технически приложение не вызывает вопросов. Забавными покажутся звуки нажатия по кнопкам («чпонк»). Интерфейс в «АПОЖ» понятен, имеются также подсказки. Мне уже удалось поиграть с компанией друзей в данную игру, сказать честно, все были в восторге, и улыбок было немало. Поэтому, несомненно, это отличный вариант для времяпровождения с друзьями. Ещё лучше, если друзья будут как-то связаны с музыкой.

Приложение: АПОЖ

Разработчик: АПОЖ

Категория: Музыка

Версия: 1.0.1.33 Цена: Бесплатно

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