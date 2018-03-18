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Макsим рассказала, почему не выпускает новые песни
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Макsим рассказала, почему не выпускает новые песни 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: @maksimartist
Певица Максим опубликовала пару красивых фото, сделанных на улице под снегом, и поделилась с поклонниками трудностями создания новых песен.
Максим отметила, что ей все чаще говорят о том, что она редко выпускает новые песни и клипы. Девушка призналась, что ей стало сложно писать музыку, которая бы приглянулась ей, поклонникам и одновременно подошла бы под формат радио. "Приходится проводить много работы, менять какие-то варианты на новые", — добавила артистка.

Прочитала в комментариях о том, что я редко стала выпускать песни и клипы. Все дело в том, что сейчас очень тяжело создать такую композицию, которая бы нравилась и мне, и поклонникам, и подходила бы под радио формат. Приходится проводить много работы, менять какие-то варианты на новые. Возможно, сингл «Дура» тоже не увидел бы свет ещё очень долго, если кто-то из близких не позаботился бы о том, чтобы слить ее в Интернет. Так что очень скоро, и уже в этом году, мой новый клип «Дура». 🤪 фото @katyaheez

Публикация от  Марина Максимова (@maksimartist)

Певица предполагает, что новый сингл "Дура" долго лежал бы "в столе", если бы ее близкие не слили его в Сеть. Песня понравилась и поклонникам, и представителям радио. Именно поэтому в 2018 году Максим планирует снять на песню клип, однако, пока не может назвать точную дату его выхода
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