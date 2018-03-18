Майк Шинода отрывается с фанатами в Голливуде

марта Майк Шинода (Mike) приятно удивил своих поклонников, устроив встречу в Западном Голливуде, рядом со зданием. Утром музыкант написал в своем: «Очень хочу встретится с вами сегодня вечером». Посыпались догадки: прямая трансляция? Новый концерт? «Нет, личная встреча» — загадочно ответил Майк и добавил: «Мне нужно снять несколько кадров для нового клипа. Что насчет? Встретимся в Голливуде!». Вы только представьте! Ваш любимый исполнитель приглашает вас сняться в его клипе! Это же просто лечь и умереть от счастья!

Кстати, Майк попросил всех собравшихся держать все в тайне до официального релиза. Участникам встречи даже пришлось отключить мобильные телефоны.

Не обошлось из без взаимных признаний любви. «Я люблю создавать искусство и писать музыку. Одна из главных причин, почему я делаю это — это вы, ребята. Я невероятно благодарен вам», — сказал Майк собравшимся вокруг него поклонникам.

Казалось бы, что могло сделать эту ночь еще ярче? Правильный отет — новость о новом сольном альбоме кумира. «Я сейчас очень много пишу. Это совершенно разные песни, но я начал соединять их вместе. Наверное, получится новый альбом», — поделился своими мыслями Майк.

Во время встречи Шинода исполнил новую песню дважды — второй раз к нему уже присоединился хор восторженных голосов. «Мы невероятно круто потусили прошлой ночью», — написал Майк в на следующий день после встречи. — «Спасибо, что уделили время и поделились своими историями. А что еще ждет нас впереди!..»

Впереди — новые песни, новые альбомы и новые концерты. Едва ли нам удастся вот так погулять с Майком по ночной Москве или Петербургу, но может, он все-таки он вспомнит о своих российских фанатах и заглянет к нам на огонек?