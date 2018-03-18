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Малума украл идею клипа у Джастина Бибера
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Малума украл идею клипа у Джастина Бибера 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Колумбийский певец Малума (Maluma), известный благодаря таким песням, как «Happy», «Heart» и «Borro», похоже, ярый поклонник Джастина Бибера (Justin). Или у музыканта просто не хватает фантазии, чтобы создать что-то свое? Новый клип Малума «Eléstamo» поразительно напоминает видео на песню Джастина «What».
Поклонники Джастина внимательно посмотрели оба ролика и отметили очевидные сходства. Во-первых, место действия обоих клипов — гостница. Во-вторых, в обоих видео появляются девушки в нижнем белье, которые находятся под протекцией музыкантов. Цветовая гамма, неоновое освещение, изображение жарких поцелуев в клипе Малума — все это не могло ускользнуть от фанатов канадского певца.
Правда, стоит отметить, что заканчиваются клипы совершенно различно: если в финале ролика Джастина герой сбегает со своей девушкой от врагов, то леди из клипа Малума забирает все деньги бросает музыканта на произвол судьбы (точнее — в руки полиции).
Так что же это? Случайное совпадение? Или наглое воровство?
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