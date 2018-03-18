В Махачкале проходит концерт в поддержку выборов

В Махачкале проходит концерт в поддержку выборовВ ГБУ Национальной библиотеке им. Р. Гамзатова в Махачкале проходит концерт в поддержку выборов.

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