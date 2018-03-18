В Салехарде показали таланты, готовые покорять страну

Браво! Детские творческие коллективы целый час от души зажигали в актовом зале СШ №3. И не собираются на этом останавливаться!

В зале было весьма многолюдно, зрители не скупились на аплодисменты. Еще бы, столько талантов на одной сцене, шикарные композиции! А какие звонкие, чистые голоса!

— С удовольствием слушала, как поют школьники, номера очень красивые, — говорит Вера Алексеевна, пенсионерка, пришедшая в школу проголосовать. — Эти дети — будущее нашей страны, очень хорошо, что стараются развивать таланты, дают возможность выступать, устраивают такие позитивные мероприятия.

Пока юные артисты ждали своего выхода за кулисами, в зале волновались их родители. Самая большая поддержка — у команды пятиклассников. В роли дирижера у них, между прочим, папа одноклассницы, председатель родительского комитета Сергей Кайзер. И вместе они неоднократно лидировали на школьной «Битве хоров».

— Хоровым пением они занимаются с первого класса. Моя дочь Алина говорит, что именно благодаря пению класс стал очень дружным. И мы, конечно, не пропускаем выступления! — делится Елена Насретдинова.

Для воскресного концерта пятый «А» подготовил самые трогательные и патриотические песни из своего репертуара — «Нарисуй» и «Моя Россия». И заслужил овации!

— Сейчас на Ямале очень много возможностей, чтобы раскрывать детские таланты. Музыка и хоровое пение сплачивают ребят, а радость побед на конкурсах делает еще дружнее, учит вместе идти к вершине, — считает классный руководитель 5 «А» класса Людмила Берсенёва.

Дальнейшая цель поющих пятиклашек — поучаствовать во всероссийском конкурсе «Поют дети России». Пусть всё получится!