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Маршал проголосовал на выборах Президента РФ в Новосибирске
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Маршал проголосовал на выборах Президента РФ в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Избирательный участок, на котором проголосовал певец Александр Маршал, расположен в школе-интернате №37 для глухих и слабослышащих детей.
В Новосибирск известный певец прибыл для участия в праздничном концерте, который уже начался в 16.00 в Театральном сквере перед новосибирским Оперным театром. Концерт 18 марта посвящен четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Днем — выступления местных певцов и художественных коллективов.
Выступление Александра Маршала запланировано на 19.00.
Около 20.00 концерт завершится праздничным салютом.
Справка. Александр Маршал (настоящее имя — Александр Витальевич Миньков) –советский и российский рок-музыкант, певец, автор песен. Участник групп «Аракс», «Цветы» и «Парк Горького». Лауреат премий «Шансон года», «Золотой граммофон» и фестиваля «Песня года».
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