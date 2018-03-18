Маршал проголосовал на выборах Президента РФ в Новосибирске

Избирательный участок, на котором проголосовал певец Александр Маршал , расположен в школе-интернате №37 для глухих и слабослышащих детей.

В Новосибирск известный певец прибыл для участия в праздничном концерте, который уже начался в 16.00 в Театральном сквере перед новосибирским Оперным театром. Концерт 18 марта посвящен четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Днем — выступления местных певцов и художественных коллективов.

Выступление Александра Маршала запланировано на 19.00.

Около 20.00 концерт завершится праздничным салютом.