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В Сочи стартовал девятичасовой концертный марафон
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В Сочи стартовал девятичасовой концертный марафон 

Российская Газета 8 минут назад
Фото: Российская Газета
В Сочи главным культурным событием дня выборов президента РФ стал девятичасовой концертный марафон, который организовали артисты городской филармонии.
— С 10 до 19 часов, сменяя друг друга, выступят коллективы и солисты. Всего в программе 15 концертных программ. Выступления проходят на открытых площадках у Зимнего театра и у зала органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской, где находятся избирательные участки, — рассказали в пресс-службе администрации курорта. — Кроме того, запланированы два концерта в зале — абонемент для детей «Сказки с оркестром» и концерт органной музыки Иоганна Себастьяна Баха.
Тем временем, с утра в городе открылся 221 избирательный участок на постоянной основе, а также два временных на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту. По данным избиркома муниципалитета, право голоса на выборах президента РФ имеют 347 763 жителя олимпийской столицы. Как выяснилось, по месту пребывания голосовать собираются более 24 тысяч сочинцев, такое же количество жителей других российских городов придут на избирательные участки курорта.
По информации на 12.00, в Сочи уже отдали свой голос 90 548 человек. В среднем по городу явка составляет 25,13 процентов. Активнее всего оказались жители Лазаревского района курорта.
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