Концерт «Я проголосовал в Казани»: расписание хедлайнеров 

На стадионе «Казань Арена» начался концерт «Я проголосовал». Открыл его татарстанский певец Элвин Грей. Его выступление было запланировано на 17:30. Совсем скоро наступит очередь Егора Крида выйти на сцену. Он начинает свое выступление в 20:00. Далее в программе: Салават — 20:30. Валерий Меладзе — 21:00. Завершится праздничный концерт фейерверком. Напомним, на концерт приглашают принявших участие в выборах президента России и получивших браслет «Я проголосовал!» Напомним, «Казанский репортер» в режиме онлайн рассказывает о ходе голосования в республике.