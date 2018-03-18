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Концерт «Я проголосовал в Казани»: расписание хедлайнеров
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Концерт «Я проголосовал в Казани»: расписание хедлайнеров 

Казанский репортер 16 часов назад
На стадионе «Казань Арена» начался концерт «Я проголосовал». Открыл его татарстанский певец Элвин Грей. Его выступление было запланировано на 17:30. Совсем скоро наступит очередь Егора Крида выйти на сцену. Он начинает свое выступление в 20:00. Далее в программе: Салават — 20:30. Валерий Меладзе — 21:00. Завершится праздничный концерт фейерверком. Напомним, на концерт приглашают принявших участие в выборах президента России и получивших браслет «Я проголосовал!» Напомним, «Казанский репортер» в режиме онлайн рассказывает о ходе голосования в республике.
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