Михаил Жванецкий выступит в Петербурге

Его авторский вечер состоится 18 марта в БКЗ «Октябрьский».

Михаила Жванецкого цитируют чаще, чем философов и известных личностей. Его изречения выносят в эпиграфы, произносят с трибун, повторяют с экрана и в компаниях. Известный артист — олицетворение всего самого умного и смешного на нашей эстраде. Разного юмора на сцене сегодня — хоть отбавляй, он вызывает и смех, и слёзы. Но сатириком номер один остается Жванецкий. Его остроумие актуально во все времена.

Как не поддаётся расчёту беседа в хорошей и умной компании, так и авторский вечер Михаила Жванецкого невозможно спланировать и предугадать. Это всегда импровизация на заданную тему. Зрители услышат все лучшее новое и все хорошо забытое старое.

Начало авторского вечера в 19.00.