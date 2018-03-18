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Михаил Жванецкий выступит в Петербурге
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Михаил Жванецкий выступит в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 13 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Его авторский вечер состоится 18 марта в БКЗ «Октябрьский».
Михаила Жванецкого цитируют чаще, чем философов и известных личностей. Его изречения выносят в эпиграфы, произносят с трибун, повторяют с экрана и в компаниях. Известный артист — олицетворение всего самого умного и смешного на нашей эстраде. Разного юмора на сцене сегодня — хоть отбавляй, он вызывает и смех, и слёзы. Но сатириком номер один остается Жванецкий. Его остроумие актуально во все времена.
Как не поддаётся расчёту беседа в хорошей и умной компании, так и авторский вечер Михаила Жванецкого невозможно спланировать и предугадать. Это всегда импровизация на заданную тему. Зрители услышат все лучшее новое и все хорошо забытое старое.
Начало авторского вечера в 19.00.
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